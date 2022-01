L’AGR des Telcos augmente de 4,24% à Rs 53,510 cr en juillet-septembre

L’AGR des services d’accès ou des services mobiles de tous les opérateurs de télécommunications privés – Bharti Airtel, Reliance Jio et Vodafone Idea – a augmenté au cours de la période, tandis que celui de BSNL, géré par l’État, a enregistré une baisse, selon les données publiées par la Telecom Regulatory Authority of India (Trai) .

Le revenu brut ajusté (AGR) de l’industrie des télécommunications a augmenté de 4,24% séquentiellement pour atteindre 53 510 crores de roupies pour la période juillet-septembre 2021, principalement grâce à l’augmentation des revenus mobiles des opérateurs.

L’AGR des services d’accès ou des services mobiles de tous les opérateurs de télécommunications privés – Bharti Airtel, Reliance Jio et Vodafone Idea – a augmenté au cours de la période, tandis que celui de BSNL, géré par l’État, a enregistré une baisse, selon les données publiées par la Telecom Regulatory Authority of India (Trai) .

L’AGR total de l’industrie au cours de la période précédente d’avril à juin 2021 s’élevait à Rs 51 335 crore.

La hausse de l’AGR a été beaucoup plus élevée par rapport à une année sur l’autre avec un bond de 17,07%. L’AGR de l’industrie s’élevait à Rs 45 707 crore au cours de la période juillet-septembre 2020.

Selon les données partagées par Trai, Reliance Jio a connu un bond de 3,50 % de ses services mobiles AGR à Rs 18 467,47 crore en juillet-septembre, contre Rs 17 843,56 crore au cours de la période d’avril à juin précédente. L’AGR des services d’accès de Bharti Airtel a augmenté de 7,56% à Rs 14 730,85 crore de Rs 13 696,06 crore, tandis que celui de Vodafone Idea a augmenté de 1,59 % à Rs 6 337,58 crore de Rs 6 238,18 crore. BSNL, géré par l’État, a cependant connu une baisse de 8,86% de ses services d’accès AGR à 1 934,73 crores de Rs pour la période considérée contre 2 122,75 crores de Rs au trimestre précédent.

Jio était le premier opérateur mobile en termes de revenus et d’abonnés, suivi de Bharti, Vodafone Idea et BSNL.

Pendant ce temps, les recettes des droits de licence ont augmenté de 4,08 % séquentiellement pour atteindre 4 271 crores de Rs contre 4 103 crores de Rs au trimestre précédent, tandis que les frais d’utilisation du spectre ont augmenté de 5,76 % à 1 741 crores de Rs contre 1 646 crores de Rs au trimestre précédent.

Le revenu mensuel moyen par utilisateur (Arpu) des services mobiles est passé à Rs 108,16 par mois pour le trimestre de septembre 2021 contre Rs 104,66 par mois au trimestre de juin 2021.

