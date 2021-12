L’agrandissement du port de Valence sauve son premier obstacle juridique en entérinant le cahier des charges de la Cour suprême

20/12/2021 à 09:16 CET

Rafael Mendez

L’agrandissement du port de Valence a épargné son premier obstacle juridique. La Cour supérieure de justice de la Communauté valencienne a rejeté le recours contre le cahier des charges de la concession dans l’extension nord. La phrase est la première distinction à un travail qui est dans un feu croisé politique et commercial. Le port défend qu’il est essentiel pour le développement du trafic de conteneurs, mais Compromís, partenaire du gouvernement valencien, s’y oppose car il considère que la déclaration d’impact environnemental qui l’approuve est expirée car elle date de 2007. À son tour, il est devant un concours entre deux des plus grandes compagnies maritimes, la chinoise Cosco et l’européenne MSC.

CSP Iberian Valencia Terminal (anciennement Noatum) est une société détenue par la compagnie maritime chinoise Cosco qui exploite l’un des terminaux à conteneurs de Valence. Cette firme a fait appel à l’appel d’offres public pour la concession de l’agrandissement du port avec son terminal à conteneurs. Noatum a demandé de déclarer nulle la résolution de l’Autorité portuaire de Valence de 2018 avec les spécifications du nouveau terminal et à laquelle finalement seule la multinationale italo-suisse MSC a été présentée.

L’élargissement est plongé dans une lutte politique, économique et géopolitique

Noatum, auquel participe le géant chinois Cosco avec JP Morgan, a estimé que le PAV n’avait pas substantiellement répondu à bon nombre de ses questions et que les conditions énoncées dans le cahier des charges limitaient la concurrence car en pratique elles l’empêchaient d’accéder à cette concession.

Le barreau d’État a défendu les actions du PAV. Dans un arrêt du 2 décembre, auquel El Periódico de España a eu accès, la cinquième section du contentieux de la Cour suprême de Valence « ne considère pas comme violé le principe d’égalité de traitement entre les soumissionnaires et de transparence & rdquor ;. « Les soumissionnaires se présentent sur un pied d’égalité et aucun soumissionnaire ne peut être considéré comme étant dans un état pire que les autres en raison de la configuration des critères contenus dans les documents d’appel d’offres & rdquor ;, précise la résolution.

L’arrêt rappelle que le premier objectif de l’extension est « de consolider la position du port de Valence en tant que plaque tournante mixte du trafic interocéanique en Méditerranée et d’augmenter le trafic de marchandises conteneurisées afin d’en assurer la croissance en termes absolus et du quota Marché & rdquor ;.

Noatum a posé une série d’objections techniques au cahier des charges mais la Cour suprême considère qu’elles relèvent « de la liberté du PAV de moduler les critères pour atteindre une plus grande efficacité de l’aérogare ; et que cela « n’implique aucune violation des principes dénoncés & rdquor;.

Tout au long de 38 pages, la phrase décompose les objections de Noatum et accepte toutes les positions du barreau d’État. Enfin, elle condamne les requérants aux dépens et les fixe à 4 000 euros. Un appel est possible contre la condamnation mais il représente la première victoire judiciaire de l’agrandissement du port de Valence.

L’affaire a suscité une énorme polémique. Compromís, partenaire du gouvernement régional présidé par le socialiste Ximo Puig, est contre le travail. Elle considère que l’étude d’impact environnemental qui a donné le feu vert aux travaux est expirée et qu’une nouvelle devrait être réalisée. L’Autorité portuaire, dépendant du ministère des Transports, est celle qui réalise les travaux, bien que MSC les exploitera si tout se déroule comme prévu. L’idée est de faire de Valence l’un des principaux ports à conteneurs de la Méditerranée, mais les agrandissements des ports génèrent des effets environnementaux tels que la régression des plages voisines.

Noatum exploite déjà l’un des terminaux à conteneurs et MSC un autre. Bien que Noatum ait fait appel de la déclaration, il n’a finalement pas participé au concours, ce qui laisse la place à MSC. Voilà, si le Port surmonte la polémique au sein de l’Exécutif régional.