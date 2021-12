L’agrégateur complet DeFi et CeFi OpenOcean regroupe Arbitrum pour étendre sa solution de trading à guichet unique

Road Town, Îles Vierges britanniques, le 8 décembre 2021,

OpenOcean, le premier protocole mondial d’agrégation complète DeFi et CeFi, est ravi d’annoncer l’agrégation réussie d’Arbitrum ainsi que ses principaux échanges décentralisés – UniSwap v3, Balancer v2, SushiSwap, Curve, DODO, Synapse et Swapr. Il permettra aux utilisateurs d’OpenOcean d’échanger avec un rendement maximal sur plusieurs constructions Ethereum Layer-2.

« D’une part, nous savons que nos utilisateurs négocient sur Ethereum et nous ont demandé d’agréger davantage de solutions de couche 2 pour accéder à des échanges économiques et rapides tout en restant dans l’écosystème Ethereum. D’un autre côté, nous savons également que certains de nos utilisateurs ont été hésitants ou directement réticents à trader sur Ethereum en raison du coût. Avec l’agrégation Arbitrum, nous écrasons deux pommes de terre avec une seule fourchette et nos utilisateurs peuvent échanger dans l’univers du trading avec un guichet unique sur OpenOcean », a déclaré Cindy Wu, co-fondatrice d’OpenOcean.

Arbitrum, une solution de mise à l’échelle de couche 2 au-dessus d’Ethereum, a récemment obtenu un engagement sérieux de la part de grands acteurs et une augmentation rapide de la valeur totale verrouillée (TVL). Le réseau est développé avec une technologie de cumul optimiste qui exécute les transactions sur la couche 2 et soumet les données à la couche 1. Son expérience DeFi est la même que celle de Layer-1, à l’exception du coût de transaction, qui est considérablement inférieur à celui d’Ethereum.

« Nous sommes ravis qu’Open Ocean rejoigne l’écosystème Arbitrum. Le trading DEX agrégé à faible glissement est un cas d’utilisation phénoménal du faible coût et de la confirmation instantanée d’Arbitrum, offrant une excellente expérience aux traders DEX. de Steven Goldfeder, PDG d’Offchain Labs.

OpenOcean fait partie intégrante de Web3, offrant aux utilisateurs un rendement maximal sur les actifs décentralisés sur plusieurs réseaux sans frais supplémentaires. L’agrégation des constructions de couche 2 donne la possibilité de réduire davantage les frais que les utilisateurs finissent par payer sur Ethereum en raison de la congestion du réseau.

En raison de sa technologie stellaire, de son équipe et de son lancement rapide, Arbitrum est devenu le leader incontesté de la couche 2 avec plus de 40 % de part de marché de la couche 2 TVL. Il possède également le plus grand volume et le plus grand nombre d’utilisateurs parmi les constructions Layer-2 d’Ethereum.

À propos d’Arbitrum

Développé par Offchain Labs, Arbitrum est une solution de mise à l’échelle « Optimistic Rollup » pour Ethereum. Il fait évoluer instantanément les applications, réduisant les coûts et augmentant la capacité, sans sacrifier la sécurité d’Ethereum. Le portage des contrats vers Arbitrum ne nécessite aucune modification de code ni aucun téléchargement, car Arbitrum est entièrement compatible avec la plupart des outils de développement Ethereum existants. Arbitrum a lancé Arbitrum One sur le réseau principal Ethereum et l’équipe travaille déjà sur des centaines de projets basés sur Arbitrum One.

Pour plus d’informations, veuillez visiter : https://offchainlabs.com/

À propos d’OpenOcean

OpenOcean est le premier agrégateur complet DeFi et CeFi au monde. L’algorithme de routage intelligent d’OpenOcean trouve le meilleur prix et un faible glissement pour les traders sur les échanges centralisés et décentralisés sans frais supplémentaires. En tant que guichet unique de trading, il a agrégé les principaux DEX de chaînes publiques, notamment Ethereum et Layer 2, Binance Smart Chain, Avalanche, Polygon, Solana, Fantom, HECO, TRON, Ontology et un CEX (Binance). OpenOcean continuera à prendre en charge les échanges inter-chaînes via des ponts et des protocoles inter-chaînes, regroupera davantage de produits DeFi et CeFi et lancera des services de gestion intelligents.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : https://blog.openocean.finance/

