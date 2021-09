L’agrégateur de couverture DeFi Bright Union lance le réseau principal

L’agrégateur de couverture financière décentralisée (DeFi) Bright Union a lancé son réseau principal très attendu. Avant ce lancement, Bright Union a annoncé des partenariats avec trois protocoles de couverture DeFi, dont Nexus Mutual, Bridge Mutual et InsurAce. Ensemble, ces protocoles ont déjà vendu plus de 500 millions de dollars de couvertures.

Ces partenariats permettent à Bright Union de faire correspondre les acheteurs et les fournisseurs de polices de couverture DeFi avec plus de 130 produits de couverture, la plus large offre de couverture cryptographique sur le marché aujourd’hui, représentant environ 90 % du marché de la couverture DeFi.DeFi. En plus de fournir un guichet unique conforme à plusieurs chaînes pour la couverture DeFi, Bright Union développera une série sur mesure de produits innovants tels que le Bright Risk Index, une couverture de portefeuille pour les utilisateurs institutionnels DeFi, ainsi qu’une infrastructure de couverture DeFi qui permet à d’autres Des protocoles DeFi pour vendre directement à vos utilisateurs.

Pourquoi la communauté DeFi a besoin de couverture

Les blockchains sont des réseaux sécurisés et immuables qui permettent les transactions et la tenue de dossiers de manière transparente et décentralisée. La plupart des blockchains développées après Bitcoin, telles que Ethereum, sont entièrement Turing, ce qui signifie qu’elles peuvent agir comme un ordinateur exécutant du code sous la forme d’un contrat intelligent.

Les contrats intelligents rendent les services DeFi possibles, mais vous devez être très prudent lors du codage de ces contrats, car les mauvais acteurs peuvent trouver des moyens créatifs d’exploiter le code d’une dApp à leur avantage. À mesure que les services DeFi deviennent plus sophistiqués, le code de ces services devient plus complexe, ce qui signifie que les attaquants peuvent trouver plus de moyens d’exploiter un contrat intelligent et de détourner des fonds.

Un exploit perpétré en août a entraîné le transfert de plus de 600 millions de dollars de jetons de Poly Network vers le portefeuille de l’exploiteur lorsque l’attaquant a découvert un moyen de tromper un contrat intelligent inter-chaînes en leur donnant accès aux portefeuilles de liquidités de Poly. Heureusement, l’auteur a restitué les fonds volés, mais ce n’est pas ainsi que les exploits se déroulent généralement, et les actifs perdus à cause d’un exploit sont souvent irrécupérables.

La menace d’être victime d’un exploit peut être une préoccupation constante pour ceux qui déposent leurs actifs dans des contrats intelligents. Semblable à la façon dont les dollars et les euros déposés dans les banques traditionnelles sont protégés par des agences indépendantes, telles que la FDIC aux États-Unis ou le FSCS au Royaume-Uni, être en mesure de sécuriser sa position contre les événements du cygne noir et d’atténuer les risques Participer à DeFi pourrait être un grand pas en avant pour attirer de nouveaux utilisateurs et de nouveaux fonds dans ce secteur financier naissant.

La couverture pourrait-elle devenir la prochaine grande chose pour DeFi ?

En 2016, Ethereum a mis en place un hard fork pour inverser un exploit et restituer des fonds volés (environ 15% de tous les ETH existants à l’époque) qui provenaient d’un projet de courte durée appelé DAO. Cette décision de bifurquer Ethereum pour récupérer l’ETH perdu était si controversée qu’elle a conduit à une scission de la communauté Ethereum, et c’est pourquoi Ethereum Classic existe aujourd’hui.

Compte tenu de la croissance des dApps et de la TVL sur le réseau Ethereum depuis 2016, il est très peu probable que quelque chose d’aussi drastique qu’un hard fork soit jamais repris pour remédier à l’exploitation de contrats intelligents pour un seul projet. Plutôt que d’autres options, la couverture DeFi occupe le devant de la scène comme le meilleur moyen pour les utilisateurs de se sentir à l’aise, et le marché est en croissance.

Les actifs protégés par la couverture DeFi ont décuplé depuis début 2021, passant de 60 millions de dollars en janvier à environ 650 millions de dollars au moment de la rédaction. Cependant, l’ensemble du marché DeFi est actuellement évalué à plus de 160 milliards de dollars en valeur verrouillée totale (TVL), ce qui signifie que moins d’un pour cent du marché DeFi est assuré.

Bright Union met en lumière l’avenir de la couverture DeFi

Les protocoles de couverture DeFi peuvent être des produits complexes. Bright Union recommande une couverture adaptée aux besoins de chaque utilisateur en analysant leurs portefeuilles et en proposant des options pour la couverture appropriée. Les investisseurs peuvent alors peser les modalités et les taux des offres sélectionnées et choisir la meilleure offre.

« DeFi est compliqué et le concept d’assurance décentralisée n’est pas facile non plus. Nous permettons aux clients de mieux comprendre, comparer et choisir ce qui leur convient le mieux. Si vous participez à DeFi, couvrir votre position face aux événements du cygne noir est un must », explique Kiril Ivanov, co-fondateur de Bright Union.

À l’avenir, la feuille de route de Bright Union comprendra des services ouverts à l’ensemble de la communauté DeFi, avec des services premium réservés aux membres de son DAO. Les bénéfices plus élevés de ces services refléteront le montant qu’un utilisateur a parié sur le DAO, et ces avantages incluent l’achat/la vente de couvertures à prix réduit et une garantie de perte excédentaire qui réduit les besoins en capital des membres du DAO pour fournir une couverture, similaire à un régime de réassurance. en finance traditionnelle.

Bright Union est basé sur Ethereum et sera pris en charge par BSC, Polkadot, Solana et XDai à l'avenir.

