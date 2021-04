L’agrégateur DeFi axé sur les développeurs Instadapp lance un jeton de gouvernance

Dans un article de blog hier, la plate-forme de gestion de la finance décentralisée (DeFi) et d’agrégateur de protocoles Instadapp a annoncé le lancement de son jeton de gouvernance, INST. Bien qu’il ne soit actuellement pas transférable par l’utilisateur moyen, le jeton devrait être pleinement opérationnel plus tard dans l’année pour coïncider avec un transfert de contrôle sur le protocole vers un processus de gouvernance DAO au deuxième trimestre.

Le projet, qui compte actuellement plus de 2,3 milliards de dollars dans ses 18 000 portefeuilles «Smart Accounts», se connecte à une variété de protocoles DeFi à partir d’une seule interface et propose une boîte à outils de développement dans le but de se positionner comme un «middleware» pour les développeurs qui construisent des produits DeFi.

Selon Steven Zapata, responsable de la communauté Instadapp (qui est peut-être plus connu sous le nom de « seb eth moine » pour les membres de la communauté), le pivot pour devenir une plate-forme de développement est un élément clé de la stratégie de croissance d’Instadapp.

«Instadapp est connu comme étant un agrégateur, mais nous sommes bien plus que cela», a-t-il déclaré. «Instadapp est une boîte à outils complète pour créer des applications DeFi. Alors que nous transformons notre plate-forme en un middleware defi, non seulement nous agrégons différents protocoles, mais notre plate-forme créera des cas d’utilisation uniques en tirant parti de différents composants à travers defi. »

À titre d’exemple, Zapata souligne la capacité des comptes intelligents à accorder aux gestionnaires de fonds un accès limité aux actifs privés, ainsi qu’à regrouper les actifs sur plusieurs comptes intelligents à des fins d’emprunt et de prêt.

Contrairement à d’autres annonces de jetons, l’équipe n’a pas joué timidement sur le fait que INST était un «jeton de gouvernance sans valeur». Les «frais de mise en œuvre» ont été mentionnés comme une option de gouvernance dans un blog précédent, et les détenteurs de jetons pourront voter sur les fonctionnalités clés du protocole, telles que les plates-formes DeFi à implémenter.

«Les détenteurs de jetons détermineront quels protocoles seront intégrés et quels cas d’utilisation recevront un financement et un soutien», a déclaré Zapata. «Nous pensons qu’au fur et à mesure que la plate-forme se développe et que de plus en plus d’intégrations et d’applications utilisent et s’appuient sur le cadre instadapp, la communauté est incitée à intégrer des produits intéressants et à créer des partenariats significatifs avec d’autres communautés, ainsi qu’à façonner le protocole à leur avantage.»

À partir de maintenant, le contrat INST est actif avec une offre maximale de 100 millions de jetons non distribués. Il n’y a pas de détails concrets sur un prochain parachutage, seulement que les «utilisateurs du protocole» auront accès à une distribution initiale d’une somme non spécifiée à une date non précisée.

Bien qu’Instadapp soit le premier agrégateur à être mis en ligne avec un jeton, ce n’est probablement pas le dernier. Selon certaines rumeurs, Zapper envisageait depuis longtemps un jeton (bien que leur documentation nie tout plan «à court terme»), et DeBank a également une proposition populaire de lancer un jeton sur leurs forums datant de 91 jours.