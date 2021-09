L’agrégateur DEX 1Inch s’intègre à la solution de deuxième couche d’Ethereum, Arbitrum

in

Les utilisateurs de l’agrégateur d’échange décentralisé (DEX) bénéficieront de tarifs plus avantageux et d’une vitesse plus élevée grâce à la solution de mise à l’échelle.

Le projet de financement décentralisé (DeFi), 1Inch Network, a annoncé mercredi avoir ajouté la prise en charge de la solution d’évolutivité de deuxième couche (L2) d’Ethereum, Arbitrum.

Dans un communiqué, la plateforme a indiqué que a implémenté ses protocoles Exchange Aggregator et Limit Order dans le réseau de Arbitre. Les échanges ajoutés incluront Uniswap v3, SushiSwap, Dodo, Balancer et Swapr. Le co-fondateur de 1inch Anton Bukov a commenté la nouvelle intégration :

Les avantages d’Arbitrum séduiront certainement les utilisateurs de 1 pouce, car ils deviennent de plus en plus diversifiés en ce qui concerne les transactions et les options de retrait moins chères.

1Inch vient à Arbitrum

Originaire d’Ethereum, 1inch est un agrégateur d’échange décentralisé (DEX) populaire, un outil qui achemine les ordres commerciaux entre des dizaines d’échanges décentralisés pour offrir aux utilisateurs les meilleures alternatives de trading.

Pour sa part, Arbitrum est une solution de mise à l’échelle de deuxième couche qui fonctionne sur la blockchain Ethereum et qui utilise une technologie appelée roll-up. En termes simples, les roll-ups aident à alléger la charge sur le réseau principal en regroupant les transactions au fur et à mesure de leur traitement. Cela vous permet de réduire les coûts d’honoraires tout en augmentant la vitesse.

“Le passé, le présent et le futur existent simultanément dans la deuxième couche”, a écrit avec humour l’équipe de 1Inch dans un tweet annonçant l’initiative. “Il est temps pour 1Inch de passer à autre chose… il est temps pour Arbitrum.”

1/ Passé, présent et futur existent simultanément sur # L2. Après avoir voyagé entre différents anciens mondes #crypto, vous pourriez vous retrouver dans une ville #cyberpunk où #DeFi règne. Quoi qu’il en soit, il est temps que #1inch passe à autre chose… il est temps pour @arbitrum ! pic.twitter.com/JhIyyvAi5T – Réseau 1inch (@ 1inch) 22 septembre 2021

La fonctionnalité Arbitrum sera particulièrement bénéfique pour les utilisateurs de 1 pouce, car l’objectif de l’agrégateur DEX est d’offrir les meilleures opportunités de trading de crypto-monnaie. L’un des principaux avantages est que Les utilisateurs pourront profiter de coûts de transaction inférieurs à ceux du réseau principal Ethereum.

Tirer parti des solutions de mise à l’échelle

Alors que le lancement de 1 pouce sur Arbitrum ne comprend initialement que cinq échanges décentralisés, l’équipe a annoncé qu’elle pourrait ajouter des échanges supplémentaires à mesure que des teneurs de marché plus automatisés se lanceraient dans la solution de deuxième couche.

« L’écosystème Arbitrum One est dynamique avec de nombreux DEX à haut volume ; nous sommes très heureux d’avoir 1Inch en tant qu’agrégateur DEX », a déclaré Steven Goldfeder, PDG d’Offchain Labs, développeur d’Arbitrum.

1 pouce a été l’un des protocoles les plus agressifs dans les solutions de migration et de mise à l’échelle ou d’extension inter-chaînes. Maintenant, suite à sa dernière intégration avec Arbitrum, la plate-forme est devenue compatible avec un total de cinq blockchains. Optimisme, Polygone, Binance Smart Chain et Ethereum.

