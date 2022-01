L’agresseur a donné des coups de pied «vraiment durs» entre les jambes alors qu’il tentait de voler l’argent d’une femme | Royaume-Uni | Des nouvelles

Ryan Burnside portait une robe de chambre lorsqu’il s’est approché de la femme, qui avait obtenu 80 £ de cashback d’un magasin, disant qu’il était sans abri et lui demandant de « l’aider ». Plus tard, il est retourné au magasin et a crié que le personnel était des « herbes sales » pour avoir remis des images de vidéosurveillance, a entendu Hull Crown Court.

Burnside, 22 ans, d’Endike Lane, Hull, a admis une tentative de vol le 29 octobre et avoir intimidé un témoin le 10 novembre, rapporte Hull Live.

Stephen Welch, chargé des poursuites, a déclaré que Burnside avait vu la femme payer ses achats et obtenir une remise en argent de 80 £ chez Premier à Hessle Road, Hull.

Il la suivit dehors et lui dit : « Je suis sans abri. Pouvez-vous m’aider ?

Elle a dit non mais Burnside a persisté, l’incitant à répondre: « Laissez-moi tranquille. »

Burnside lui a attrapé les bras et a essayé de mettre sa main dans la poche de son pantalon.

M. Welch a déclaré: « Elle a donné un coup de pied très fort à l’accusé entre les jambes. »

Un ami de la femme a dit à Burnside: « Lâchez-la. »

Il a fui les lieux mais a été identifié à partir des images de vidéosurveillance.

Burnside est ensuite retourné au magasin, en violation des conditions de mise en liberté sous caution, avec un autre homme et a crié: « Vous êtes tous des herbes crasseuses.

« Vous n’auriez pas dû donner les images à la police. J’ai seulement essayé d’agresser la fille.

Le juge de circuit adjoint Timothy Clayson a déclaré à Burnside: « Il semble très probable que vous ayez vu qu’elle avait obtenu une somme d’argent du magasin, 80 £ en tout.

« Vous lui avez attrapé le bras et essayé de sortir son téléphone ou de l’argent de la poche de son pantalon.

« Vous criiez sur les gens d’une manière très intimidante, disant qu’ils étaient des herbes et qu’ils n’auraient pas dû donner les images de vidéosurveillance.

« Vous n’auriez pas dû être près du magasin parce que c’était votre condition de libération sous caution.

« En vieillissant, vous avez développé un grave problème lié à la drogue. »

Burnside a été emprisonné pendant un an.

Reportage supplémentaire par Mark Naylor.