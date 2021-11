L’agresseur d’un policier dans un bus à Saragosse, soupçonné d’avoir volé des montres de luxe à Barcelone, Ibiza et Paris

23/11/2021 à 08:29 CET

Bien qu’il n’ait pas de casier judiciaire, réservé aux étrangers, le jeune homme qui a agressé librement un policier national dans un bus urbain à Saragosse, j’étais suspect. Plus précisément par aurait volé des montres de luxe.

Cela est indiqué dans la procédure à laquelle El Periódico de Aragón a eu accès dans laquelle le Unité Spécialisée et Crimes Violents (UDEV) de la La police nationale d’Ibiza indique comme villes dans lesquelles elle aurait pu intervenir, outre cette île des Baléares, celle de Palma de Majorque, Barcelone et Marbella. Ils soulignent même qu’il pourrait faire l’objet d’une enquête de la police française pour des braquages ​​à Paris. En réalité, en Norvège, il dispose d’un arrêté interdisant l’entrée dans le pays.

Ce Marocain de 29 ans, Bilal M., était une cible de la police l’été dernier. Un appel anonyme a indiqué que lui et son prétendu copain étaient sur un vol pour Ibiza et que leur objectif était de voler des montres. Par coïncidence, la nuit après avoir débarqué sur l’île, un étranger a été cambriolé alors qu’il dînait avec sa femme. Ils venaient d’emporter une Patek Philippe d’une valeur de 40 000 euros.

Les plaignants ont réussi à identifier l’ami de Bilal M., qui avait séjourné dans un foyer d’Ibiza. Ils ont immédiatement mis en place un dispositif de surveillance, après avoir trouvé le logement de ces deux jeunes, pouvant déterminer « que ils ne vivaient pas en touristes « . Pendant la journée, ils étaient dans la chambre et sortaient la nuit. Ils sont arrivés le jeudi et le dimanche ils sont partis.

Parallèlement, les enquêteurs ont constaté que le groupe de police spécialisé dans les braquages ​​de luxe à Marbella les avait localisés dans cette ville de Malaga et à Puerto Banus.

Outre le délit d’agression et d’atteinte à l’inspecteur de la Préfecture de Police d’Aragon, le juge d’instruction l’inculpe également d’une délit de falsification de documents parce qu’il possédait un passeport et une carte d’identité suisse. Dans l’étude des documents utilisés par Bilal M., plusieurs caractéristiques ressortent qui montrent qu’ils sont faits ad hoc pour échapper à l’action judiciaire. Les chercheurs soulignent que le passeport coïncide avec le modèle original en ce qui concerne ses caractéristiques morphologiques telles que le format, les dimensions et le contour des coins, mais ils notent que le support original Il est en polycarbonate et non en papier comme celui que portait le contrevenant. Mais ce n’est pas la seule divergence que Científica trouve puisque l’impression est réalisée sans les systèmes de sécurité de ce type de documents tels que les filigranes. La police nationale a souligné dans ce même rapport que le jour de son arrestation il avait ces deux documents avec lui et que cela était coordonné avec un véhicule qui allait venir le chercher au numéro 5 de la Calle Arquitecto Guardiola à Alicante dans laquelle il se cachait. Un sac à bagages avait été préparé avec ses effets personnels et ses vêtements, aussi n’hésitent-ils pas à assurer « leur claire intention d’échapper à l’action de la Justice par tous les moyens à leur disposition ». Il est en prison provisoire.