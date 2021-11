L’agresseur présumé de la salle de bain hawaïen de Miles Teller inculpé au pénal

Lire du contenu vidéo

28/05/2021 TMZ.com

Miles Teller peut voir un peu de justice après tout – le gars qui l’aurait bloqué dans une salle de bain a officiellement été accusé d’agression.

Selon les documents juridiques, obtenus par TMZ, Russell Nielsen a été frappé d’un chef d’agression au 3e degré dans le comté de Maui. Les procureurs disent qu’il a intentionnellement, sciemment ou imprudemment causé des blessures corporelles à Miles.

Maintenant, MT n’avait pas l’air trop brutal ou dérangé immédiatement après la bagarre plus tôt cette année – mais il semble qu’il l’ait fait ramener à la maison un méné de celui-ci, ce qui était clairement visible sur les photos de lui une fois qu’il a de nouveau atterri à LA. Alors, ouais… il semblerait que les procureurs pensent que Nielsen a laissé suffisamment d’empreinte pour aller de l’avant ici.

TMZ a révélé l’histoire … Miles dit qu’il a été confronté à deux gars dans la salle de bain d’un restaurant alors qu’il dînait avec sa femme, Keleigh, qui aurait alors dégénéré en violence. Miles a d’abord fait comme s’il avait été acculé et sauté par de parfaits inconnus … tout comme Keleigh.

SplashNews.com

Bien sûr, depuis lors … certaines pièces se sont mises en place sur ce qui s’est exactement passé et pourquoi. Nous avons entendu des personnes familières avec l’affaire Nielsen connaît les Tellers par l’intermédiaire de sa propre femme, qui possède une entreprise d’organisation de mariages – et qui a apparemment travaillé sur la cérémonie de Miles et Keleigh à un moment ou à un autre en 2019.

Je me suis fait sauter par deux gars dans une salle de bain. Je ne les ai jamais rencontrés auparavant dans ma vie, mais tu es un chouette bourgeon de lutte – Miles Teller (@Miles_Teller) 29 mai 2021 @Miles_Teller

Nos sources nous ont dit que Russ confrontait Miles au sujet de l’argent qu’il pensait qu’ils devaient encore pour la planification du mariage – environ 60 000 $ … et après quelques discussions, il aurait pris un coup.

Nous avons une vidéo de Russell et de sa femme organisatrice de mariage dans d’autres situations chaudes avec des gens dans le passé – et là aussi, il a semblé s’envoler avec son boo l’encourageant.

TMZ.com

Maintenant, il semble qu’il aura une chance de dire son point de vue devant le tribunal.