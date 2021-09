L’agresseur raciste de Romaine Sawyers emprisonné pendant huit semaines

Après avoir dépassé le prix psychologique de 50 000 $ et dépassé le niveau de 52 000 $ au début du mois, Bitcoin (BTC) s’est consolidé entre le niveau de 40 000 $ et 44 000 $. BTC oscillait autour de 43 235 $ lors des échanges intrajournaliers, selon CoinMarketCap. La principale crypto-monnaie a connu […] More