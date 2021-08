« L’agression de l’Iran s’intensifie » alors qu’un État voyou est sur le point de provoquer le chaos après le crachat du Royaume-Uni | Monde | Nouvelles

in

Israël Palestine : un expert affirme que l’Iran « fait pression sur Israël »

Téhéran a fait allusion à des attaques contre des cibles britanniques, américaines et israéliennes en cas de réponse de l’Occident, dans une illustration frappante des tensions croissantes dans la région. La rue Mercer appartient au Japon et bat pavillon libérien, mais elle est gérée par Zodiac Maritime, une société appartenant au milliardaire israélien Eyal Ofer.

Deux personnes – le citoyen britannique et une autre roumaine – sont mortes lors de l’attaque de drones, imputée à l’Iran par le Royaume-Uni, les États-Unis et Israël.

S’exprimant hier devant le Parlement israélien, la Knesset, M. Gantz a décrit le comportement de l’Iran comme une escalade majeure.

Il a déclaré : « L’agression de l’Iran dans la région en général et sur le front maritime, en particulier, s’intensifie.

Le Premier ministre israélien Naftali Bennett accusant l’Iran d'”essayer de se soustraire à sa responsabilité” (Image: GETTY)

Le ministre de la Défense Benny Gantz a déclaré qu’Israël répondrait “tout de suite” (Image: GETTY)

“C’est la raison exacte pour laquelle nous devons agir dès maintenant contre l’Iran, qui non seulement aspire à un programme militaire nucléaire, mais conduit également à une course aux armements dangereuse et à l’effondrement de la stabilité au Moyen-Orient.”

M. Gantz a affirmé qu’il y avait des “centaines” de véhicules aériens sans pilote (UAV) ou de drones iraniens opérant en Iran, au Yémen, en Irak et dans d’autres pays.

Il a ajouté : « Au cours de la dernière année, il y a eu pas moins de cinq attaques iraniennes contre des navires internationaux, certaines utilisant des drones fabriqués par l’industrie militaire iranienne. »

LIRE LA SUITE: « dissimulation » de Covid : un rapport affirme que le virus s’est échappé du laboratoire de Wuhan

Ebrahim Raisi, le nouveau président iranien, est surnommé “le bourreau” (Image: GETTY)

Se référant à Ebrahim Raisi, qui prête serment aujourd’hui comme président de l’Iran, remplaçant le sortant Hassan Rouhani, M. Gantz a déclaré : « L’Iran, sous le ” bourreau ” Raisi, qui prendra ses fonctions cette semaine, sera plus dangereux pour le monde il a été jusqu’à présent, plus destructeur pour la région qu’il ne l’a été jusqu’à présent, et s’efforcera de devenir une menace existentielle pour Israël.

L’utilisation du surnom par M. Gantz fait référence aux allégations selon lesquelles M. Raisi aurait organisé des exécutions massives de prisonniers à la fin de la guerre Iran-Irak de 1980-1988.

Soulignant qu’Israël ne se retiendrait pas, il a souligné : « Nous agirons pour éliminer une telle menace.

« Israël possède une variété d’outils et d’options pour protéger ses citoyens, et nous tiendrons pour responsable toute personne qui cherche à nous nuire, dans le temps, le lieu et les méthodes qui nous servent et notre sécurité.

A NE PAS MANQUER

L’horreur d’un requin alors qu’une attaque laisse un pêcheur souffrant sur un bateau pendant 10 heures [REPORT]

Joe Biden craint pour la santé: le président démissionnera ou sera forcé de partir, selon le Dr [COMMENTS]

L’AstraZeneca de l’UE se retourne contre lui alors que d’autres entreprises augmentent les prix des jabs [LATEST]

L’Iran a eu des centaines de drones au Moyen-Orient, a affirmé M. Gantz (Image: GETTY)

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken et le président Joe Biden (Image: PA)

“Ce n’est pas seulement un problème israélien, le monde entier voit les résultats de l’agression iranienne.”

M. Gantz a également évoqué les efforts déployés pour sauver le Plan d’action global conjoint (JPOCA) visant à empêcher l’Iran de développer des armes nucléaires.

Il a déclaré: “Et tout accord avec l’Iran doit également aborder la suppression de sa menace pour la région et ses dommages aux personnes innocentes et à l’économie mondiale.”

Le Premier ministre israélien Naftali Bennett avait accusé Téhéran d'”essayer de se soustraire à la responsabilité” de l’attaque et a qualifié son démenti de “lâche”.

La puissance militaire iranienne en chiffres (Image: Express)

L’Iran s’est engagé hier à riposter contre toute menace à sa sécurité dans une menace à peine voilée contre la Grande-Bretagne.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Saeed Khatibzadeh, a déclaré : “L’Iran n’hésite pas à protéger sa sécurité et ses intérêts nationaux et répondra rapidement et fermement à toute éventuelle aventure”.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson ne doutait pas que Téhéran était à l’origine des attentats lorsqu’il a abordé la question, également hier.

Il a déclaré : « L’Iran devrait faire face aux conséquences de ce qu’il a fait.

Ebrahim Raisi et le président sortant Hassan Rouhani, photographiés en juin (Image: GETTY)

“Il s’agissait clairement d’une attaque inacceptable et scandaleuse contre la navigation commerciale, un ressortissant britannique est décédé.

“Il est absolument vital que l’Iran et tous les autres pays respectent les libertés de navigation dans le monde, et le Royaume-Uni continuera d’insister là-dessus.”

Mohsen Baharvand, ambassadeur d’Iran à Londres, a été convoqué hier au ministère des Affaires étrangères pour des entretiens avec le ministre du Moyen-Orient James Cleverly.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a indiqué qu’il y aurait une “réponse collective” – mais a déclaré qu’il ne pensait pas que l’incident signalait nécessairement quoi que ce soit à propos de M. Raisi, qui prend officiellement ses fonctions jeudi.