L’agression injustifiable du dos d’Ibrahimovic à Azpilicueta

15/11/2021 à 03:15 CET

Zlatan Ibrahimovic a été l’un des protagonistes du match entre l’Espagne et la Suède. L’attaquant milanais est entré dans la dernière ligne droite du match pour chercher un but qui qualifierait la Suède, mais ce qu’il a trouvé était le but de Morata dans l’autre but. Il n’a pas réussi à se connecter avec ses coéquipiers et, en raison de l’impuissance, il a commis une faute injustifiable attaque par derrière sur le défenseur César Azpilicueta.

A 2 minuti dalla fine Ibrahimovic qui n’était inscrit que 15 minuti prima si macchia a donné un inutile colpo alle spalle di Azpilicueta et le scampa dans l’intervention mancato du Var pic.twitter.com/QD7pq7bmi1 – m (@saulniggez) 15 novembre 2021

C’est arrivé à la sortie d’un corner, quand Ibrahimovic a décoché, sans y penser, un coup très fort de son épaule gauche dans le dos du footballeur de Chelsea. Par la suite, il est tombé au sol, sachant ce qu’il venait de faire et dans le but de tromper l’arbitre. L’arbitre n’a pas déclaré de faute, malgré les protestations des Espagnols, menés par un Busquets qui a joué avec le Suédois pour Barcelone lors de la saison 2009-2010. La Suède doit maintenant jouer un match de barrage en mars.