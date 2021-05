L’agri-tourisme a eu un impact positif sur la vie des agriculteurs, socialement et économiquement: Valsa Nair, Maharashtra Tourism

Le Maharashtra compte 328 centres agro-touristiques dans 29 districts, dont Pune, Aurangabad, des villages près de Nagpur et la ceinture tribale du district de Thane.

À l’occasion de la 14e journée mondiale de l’agrotourisme le 16 mai, le ministère du Tourisme du gouvernement du Maharashtra organise une conférence internationale sur l’agri-tourisme du 15 au 16 mai 2021. Maharashtra travaille à la mise en œuvre et à la promotion de l’agri-tourisme rural tourisme et tourisme durable. L’année dernière, le gouvernement de l’État avait annoncé la politique d’agrotourisme qui souligne l’importance des initiatives d’agrotourisme pour soutenir le développement économique rural. Cette conférence internationale de 2 jours est organisée et réunira des parties prenantes nationales et internationales d’Italie, des Philippines, d’Afrique du Sud, d’Écosse et d’autres pays qui discuteront de diverses opportunités sur l’agrotourisme, en particulier les opportunités d’entrepreneuriat durable pour les femmes rurales. Dans une conversation exclusive avec le Financial Express Online Valsa Nair, IAS, Secrétaire principale, Tourisme et Culture a parlé de l’ordre du jour de la Conférence internationale et de diverses initiatives d’agrotourisme et de tourisme rural en préparation. Extraits:

Quel a été l’impact de la pandémie de Covid-19 sur l’agrotourisme et quelles sont les solutions que le gouvernement envisage de prendre pour améliorer la situation?

Les industries de tout le spectre ont été touchées par la pandémie, l’industrie du voyage et du tourisme en a ressenti le plus grand impact. Presque toutes les verticales du tourisme – loisirs, aventure, patrimoine, MICE, croisières, entreprises et segments de niche tels que l’agrotourisme et le tourisme rural sont gravement touchés. Maharashtra Tourism a pris plusieurs initiatives révolutionnaires pour relancer l’industrie du tourisme. Le Maharashtra est l’État pionnier pour développer et promouvoir l’agrotourisme dans le pays. Il reconnaît pleinement que l’agri-tourisme contribue au développement rural durable et à la diversification des revenus agricoles. L’une des récentes initiatives clés entreprises par le gouvernement de l’État comprend la mise en œuvre de la politique agro-touristique. La politique souligne l’importance des initiatives agro-touristiques pour soutenir le développement économique rural, car elle permet aux agriculteurs de diversifier leurs revenus et de fournir des emplois aux jeunes et aux femmes des zones rurales. Le processus de mise en œuvre de la politique a déjà commencé. Nous avons contacté la communauté agricole pour la renseigner sur la politique ainsi que pour mener des programmes de renforcement des capacités. Le département de l’agriculture a également été invité à mener les mêmes initiatives en impliquant la taluka et les agents de district. Nous continuerons à déployer des efforts sincères pour promouvoir ce secteur dans tout l’Etat.

Comment la réponse à la politique Agri-tourisme lancée l’année dernière est-elle reçue?

La réponse à la politique d’agrotourisme a été très encourageante même l’année de la pandémie de Covid. Nous avons environ 250 unités qui ont fait une demande d’enregistrement depuis le lancement de la politique. La réponse est excellente dans toutes les parties de l’État. La Direction a organisé 14 camps de formation pour les entrepreneurs potentiels afin qu’ils s’intègrent dans des centres agro-touristiques. On espère que d’ici la troisième année de la politique, nous serons en mesure de doubler les revenus des agriculteurs provenant de sources de revenus.

Valsa Nair, IAS, secrétaire principale, tourisme et culture, gouvernement du Maharashtra

Quels sont vos projets pour renforcer le secteur de l’agrotourisme dans l’État?

Le Département a élaboré un plan d’action pour renforcer le secteur agro-touristique. Nous nous concentrerons sur les compétences dans le secteur ainsi que sur un ensemble de liens en amont et en aval avec des groupes d’entraide, des marchés fermiers, des artisans ruraux, des chefs à domicile, etc. Nous espérons créer un marché accessible pour les produits agricoles dans ces centres. Un centre agro-touristique idéal sera mis en place dans chaque district pour apprendre l’agriculture. L’accent est mis sur les pratiques durables dans ce secteur.

Comment comptez-vous promouvoir l’agrotourisme et vous développer dans toutes les régions de l’Etat?

Le Maharashtra compte 328 centres agro-touristiques dans 29 districts, dont Pune, Aurangabad, des villages près de Nagpur et la ceinture tribale du district de Thane. Depuis sa création, les agriculteurs de tout l’État ont enregistré une croissance de 25% de leurs revenus. Ces centres agrotouristiques ont enregistré 4,7 lakhs, 5,3 lakhs, 7,9 lakhs de touristes visités en 2018, 2019 et 2020 respectivement, ce qui a aidé les agriculteurs à générer des revenus / revenus cumulés de 55,79 crore Rs. En outre, l’initiative d’agrotourisme a contribué à créer plus d’un lakh d’emplois pour les femmes et les jeunes dans les zones rurales.Plusieurs exemples dans les districts comme Raigad, Pune et Satara ont prouvé que l’agri-tourisme a un impact positif sur la vie des agriculteurs et de tout le village. d’un point de vue social et économique. Nous nous efforçons d’organiser des visites d’étude des praticiens de l’agro-tourisme d’une partie de l’État à une autre pour partager les meilleures pratiques et adopter ces pratiques.

Nous envisageons d’organiser une conférence virtuelle B2B et des marts de voyage. Le ministère du Tourisme fournira les moteurs de réservation aux touristes pour réserver un hébergement dans des unités d’agro-tourisme. Nous prévoyons d’organiser des festivals de tourisme basés sur l’agro-tourisme, par exemple. Fête de la mangue (Ratnagiri), Fête de l’orange (Nagpur), Fête du raisin (Nashik), Fête du chickoo (Dahanu). Cela valorisera la destination et encouragera les centres agro-touristiques. Nous prévoyons de développer et de promouvoir davantage le secteur de l’agrotourisme dans tout l’État.

Dites-nous l’ordre du jour de cette conférence et à quoi les gens devraient-ils en attendre? Y aura-t-il une annonce spéciale sur l’agrotourisme?

Pour commémorer la 14e Journée mondiale de l’agri-tourisme (16 mai), le ministère du Tourisme du gouvernement du Maharashtra organise une «Conférence internationale sur l’agri-tourisme» les 15 et 16 mai 2021. L’objectif de la conférence est d’explorer les opportunités d’entrepreneuriat durable pour les zones rurales. La conférence fournira une plate-forme aux experts nationaux et internationaux, aux chercheurs et aux agriculteurs pour partager leur expérience et présenter des exemples de pratiques d’agrotourisme réussies dans divers pays, notamment l’Italie, l’Oregon, l’Illinois, le Vermont, l’Ouganda et le Sud. Afrique, Philippines, Écosse, Espagne et Thaïlande.

L’événement offrira une compréhension globale du secteur de l’agrotourisme, de ses défis et de ses opportunités, et élaborera des recommandations et un plan d’action qui guideront les efforts de renforcement du secteur de l’agrotourisme. En outre, elle mettra en valeur le rôle vital joué par les femmes rurales en tant que facilitateurs d’un tourisme durable et socialement responsable.La conférence internationale célébrera également l’excellence et le succès des agricultrices et des praticiens de l’agrotourisme en les félicitant des “ World Agri Tourism Awards 2021 ”. ».

