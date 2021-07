L’agriculture de rendement en tant qu’investisseur crypto au détail – Crypto new media

Les revenus passifs sous forme de L’agriculture de rendement est un excellent moyen pour les investisseurs de détail d’augmenter leurs avoirs en cryptographie, en particulier lors de marchés latéraux et baissiers comme celui que nous connaissons actuellement.

Cette belle citation de Warren Buffett s’adapte parfaitement :

« Si vous ne trouvez pas un moyen de gagner de l’argent pendant que vous dormez, vous travaillerez jusqu’à votre mort ».

En février 2021, j’ai écrit un article intitulé “L’histoire crypto d’un investisseur de détail”, dans lequel J’ai détaillé mon parcours dans cet espace naissant, et dans la section « Autres stratégies de revenus », j’ai fait un aperçu de certaines des façons dont j’ai continuez passivement à accumuler des crypto-monnaies.

Dans cet article, je couvrirai 2 méthodes d’agriculture de rendement, une pour débutants et un pour experts.

Qu’est-ce que l’agriculture de rendement ?

Je ne passerai pas trop de temps là-dessus car le Web regorge d’excellentes explications, dont l’une vient de la Binance Academy :

« L’agriculture de rendement, également appelée extraction de liquidités, est un moyen de générer des récompenses avec des avoirs en crypto-monnaie. En termes simples, cela signifie verrouiller des crypto-monnaies et obtenir des récompenses. Dans un certain sens, l’agriculture de rendement peut être mise en parallèle avec le jalonnement. Cependant, il y a beaucoup de complexité en arrière-plan. Dans de nombreux cas, il fonctionne avec des utilisateurs appelés fournisseurs de liquidités (LP) qui ajoutent des fonds aux pools de liquidités. […] Les producteurs de rendement déplaceront généralement beaucoup leurs fonds entre différents protocoles à la recherche de rendements élevés.

L’agriculture de rendement pour les débutants

Le moyen le plus simple de commencer l’agriculture de rendement est de choisir l’une des principales plateformes de prêt crypto. Ceux-ci inclus BlockFi, Nexo et mon préféré : Celsius. Voici une critique que j’ai écrite l’année dernière et, puisque les taux d’intérêt ont changé, vous pouvez trouver les mises à jour ici.

Alors, est-ce facile ? Eh bien, il suffit de téléchargez l’application, créez et vérifiez un compte et déposez simplement n’importe quel actif pris en charge pour commencer à gagner des intérêts, qui est payé tous les lundis. Une excellente façon de commencer la semaine, je dirais.

Il est important de noter que cette facilité d’utilisation vient du fait que c’est Celsius qui est en contrôle de la garde de vos fonds et les utilise pour faire de l’agriculture de rendement. Il faut donc leur faire confiance. J’utilise Celsius depuis novembre 2019 et ils n’ont pas manqué une semaine. De plus, ils sont réglementé et avoir une assurance sur les fonds du client.

De toutes les plateformes de prêt, Celsius est la plus transparente, surtout depuis qu’elle a introduit quelque chose appelé « Proof of Community », qui permet aux utilisateurs de confirmer via la blockchain que Celsius détient les fonds et distribue les récompenses. Il s’agit essentiellement d’un système d’audit en direct qui vise à devenir une référence dans l’industrie.

De plus, chaque vendredi lors de leurs AMA régulières sur leur chaîne YouTube, le PDG Alex Mashinsky et l’équipe Celsius répondent aux questions de la communauté et partagent les dernières mises à jour.

Pour conclure, si vous utilisez mon lien de parrainage pour Celsius pour vous inscrire, lorsque vous transférez au moins 400 $ sur votre compte Celsius et que vous les y conservez pendant 30 jours, nous allons tous les deux recevez 40 $ en BTC.

L’agriculture de rendement pour les experts

Cette méthode est un peu plus encombrant mais il génère de très bons retours. En fait, je suis resté à l’écart de l’agriculture de rendement dans l’espace DeFi principalement à cause de la frais de gaz très élevés sur Ethereum, où à moins que vous ne fournissiez des quantités importantes de liquidités, vous pourriez en fait perdre davantage en frais.

Cependant, l’avènement récent de DeFi sur les blockchains PoS comme Binance Smart Chain (BSC) et Solutions de 2e couche comme Polygon a permis même aux investisseurs de détail de puiser dans ces flux de revenus.

L’agriculture de rendement nécessite rechercher différents protocoles et déplacer des fonds là où ils peuvent être les plus rentables.

À ce stade, j’ai surtout été cultiver le jeton NIOX sur smartdex, un échange décentralisé alimenté par Autonio. Il y a beaucoup en cours campagnes agricoles pour le moment, dont certains offrir des APY allant de 30% à 200%, ce qui représente environ x10 les APY offerts par Celsius.

Comment commencer?

La première chose requise est bonnes connaissances du fonctionnement du portefeuille MetaMask. Étant donné que ce particulier DEX est sur le réseau Polygon (ancien Matic), une étape supplémentaire est requise.

J’ai acheté du Polygon (MATIC) sur Binance, déplacé la version ERC20 de MATIC vers MetaMask (Ethereum Mainnet), puis utilisé le Polygon Bridge pour les déplacer sur le réseau Polygon. Après ça, J’ai connecté mon MetaMask (Matic Mainnet) à smartdex et échangé des MATIC contre les jetons nécessaires pour fournir des liquidités au DEX.

La prochaine étape est créer un jeton LP. Prenons par exemple la campagne agricole SDAO-NIOX, qui a un APY actuel de 120%. Ce dont vous avez besoin dans votre portefeuille est le même montant (en termes de valeur) de SDAO et de NIOX, puis sur smartdex vous allez dans la section « Piscine » et cliquez sur « Créer une paire ».

Après avoir créé cette paire, vous aurez un jeton LP (SDAO-NIOX) dans votre portefeuille qui est utilisé pour ajouter de la liquidité au DEX. La dernière chose à faire est de allez dans la section “Ferme” et déposez ce jeton LP pour commencer à cultiver NIOX.

Vous verrez immédiatement votre NIOX en hausse. A tout moment vous pouvez les réclamer et retirer le jeton LP pour récupérer les SDAO et NIOX avec lesquels vous avez créé le couple.

Ce que je fais habituellement, c’est réclamer des jetons NIOX tous les deux jours et les utiliser pour créer de nouveaux jetons LP pour continuer à cultiver.

Si vous souhaitez éviter la volatilité de ces tokens ou le risque de perte impermanente, il existe également paires de pièces stables comme DAI-USDC et USDC-USDT avec des APY actuels de 35%.

Cela vaut la peine de mentionner que les jetons restent en votre possession à tout moment, c’est le différence clé avec Celsius.

Pour les débutants, tout cela sonne probablement comme si je parlais une langue différente, je vous comprends tout à fait, c’était Très perturbant à moi aussi et il m’a fallu un certain temps pour apprendre à jouer avec ces protocoles. je peux seulement dire ça vaut le coup car les retours peuvent être très élevés, en particulier avec les nouveaux DEX qui ont des campagnes agricoles en cours.

En conclusion

Comme pour les investissements, la diversification est la clé ici aussi. J’utilise ces deux méthodes d’agriculture de rendement pour accumuler des crypto-monnaies, adapter ma stratégie au marché et rechercher quels DEX et protocoles offrent des APY élevés.

Les informations ci-dessus sont uniquement à des fins éducatives et ne constitue pas un conseil financier. Le monde de la crypto est toujours un Far West et les risques sont nombreux. Les hacks, le code mal écrit et les rugpulls sont endémiques. Évaluez votre tolérance au risque avant de faire tout type d’investissement.

Je te souhaite bonne chance!