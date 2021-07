14/07/2021 à 9h30 CEST

Le changement climatique est pressant et l’agriculture méditerranéenne veut se protéger. La diminution plus que probable des précipitations en Méditerranée et l’incertitude qui marque l’avenir des transferts d’eau en Espagne ont conduit la Generalitat Valenciana à redoubler de efforts pour trouver des techniques pour réduire la consommation d’eau dans l’agriculture et le secteur des fruits et légumes, la subsistance de cent mille familles seulement dans la province d’Alicante. La culture hydroponique est présentée comme une excellente alternative pour faire face au réchauffement climatique.

Ces dernières années, l’Institut valencien de recherche agricole (IVIA) est devenu une sorte de « Silicom Valley & rdquor; l’agriculture, dans laquelle travaille une équipe de scientifiques, comme dans la station agricole d’Elche, pour réaliser le miracle que les agriculteurs peuvent maintenir leurs récoltes en quantité et en qualité en réduisant la consommation d’eau.

Là, ils travaillent le vignoble, la grenade, les artichauts, le kaki et les agrumes, à la recherche de variétés qui nécessitent moins d’heures de froid.

Le ministère de la Transition écologique, de son côté, convaincu qu’il faut chercher des alternatives au transfert Tajo-Segura, vient d’annoncer aux irrigants de Castilla-La Mancha, Murcie et Almeria, un investissement de 1 600 millions d’euros dans les 5 prochaines années.

El dinero se destinará a mejorar técnicas de regadío y depuración y, sobre todo, para optimizar las desalación de agua del mar, un recurso polémico por su precio, sobre todo para la agricultura, pero que forma parte esencial en la hoja de ruta de Teresa Berge.

Les précipitations seront réduites de 30% dans les 50 prochaines années

Les présages sont inquiétants : dans les 50 prochaines années, les pluies seront réduites de 30%, la disponibilité de l’eau issue des transferts diminue, et l’eau dessalée a des prix prohibitifs.

Pour prévenir les conséquences de cette situation, le Département de l’agriculture de la Communauté valencienne travaille sur deux lignes: l’irrigation appelée «déficit & rdquor; et l’amélioration des techniques de lutte contre la salinité. Prévenir les conséquences que le changement climatique aura sur l’agriculture méditerranéenne est l’objectif de l’IVIA.

Enrique Molto, directeur de l’Institut, explique que les axes de travail s’articulent autour de quatre axes. La Réduction de la consommation d’eau avec des essais de cultures et l’optimisation de l’irrigation contre la salinisation des sols ; la production de patrons et de variétés résistantes à la sécheresse, comme c’est le cas pour la mandarine, et à la salinité (poivre et kaki) ; la recherche sur les gènes qui influencent la résistance à la sécheresse et à la salinité; et la production de variétés de fruits (pêches et nectarines), qui nécessitent moins d’heures froides.

“Les arbres à feuilles caduques ont besoin, par exemple, d’accumuler pendant l’hiver un nombre minimum d’heures de froid pour la pause du repos et amorcer la sortie de la léthargie. Chaque espèce doit accumuler ce montant minimum & rdquor;, explique Moltó.

Concernant l’irrigation déficitaire, elle consiste à « habituer & rdquor; à la plante de recevoir de l’eau quand elle en a vraiment besoin, car il y a des périodes de l’année où «ce n’est pas nécessaire ou le besoin est minime & rdquor;, souligne Moltó.

Objectif, obtenir des cultures résistantes à la salinisation des sols

Des travaux similaires sont menés pour obtenir des cultures résistantes à la salinisation des sols, phénomène directement lié à l’augmentation des températures et à la diminution des précipitations. « Il s’agit d’incorporer des modèles de culture qui permettent créer des plantes plus résistantes aux sols salins. Nous travaillons avec le poivre Niber, les kakis et la variété Nero de clémentine & rdquor;, indica.

Une autre technique qui gagne en valeur est la culture presque sans terre. À travers le système hydroponique -culture sur des substrats au lieu du sol-, les plantes absorbent les minéraux à travers les ions dissous dans l’eau et les minéraux qui s’y trouvent.

Dans des conditions naturelles, le sol agit comme un réservoir de nutriments minéraux, mais en soi il n’est pas essentiel à la croissance de la plante. Lorsque les nutriments minéraux du sol sont dissous dans l’eau, les racines de la plante sont capables de les absorber. Et s’ils sont incorporés dans l’approvisionnement en eau de la plante, le sol n’est plus nécessaire à son épanouissement.

Cette pratique connaît un grand essor dans les pays où les conditions agricoles sont défavorables. En combinant la culture hydroponique avec une bonne gestion des serres, les rendements sont bien supérieurs à ceux obtenus en cultures de plein air.

La famille Guilló peut être considérée comme une pionnière dans l’application du système hydroponique à ses plantations, puisqu’elle applique avec succès la technique à ses cultures de tomates à Campo de Elche depuis vingt ans.

Des tomates beaucoup plus savoureuses et plus écologiques

« Nous travaillons dans une serre et ce que nous avons réalisé est de cultiver avec la moitié des terres de culture conventionnelle, donc le besoin en eau est également réduit de moitié. Celui qui reste, en n’ayant pas à s’infiltrer dans la terre, est redirigé vers nos cultures traditionnelles à l’étranger, comme l’artichaut & rdquor;, souligne Clara Guilló, dont la production de tomates atteint les marchés de la province chaque jour de l’anus.

« Grâce aux capteurs, nous connaissons la quantité d’eau nécessaire à tout moment, c’est pourquoi l’économie est importante. De plus, ces tomates sont beaucoup plus savoureuses et plus écologiques car leur culture nécessite également moins de traitements & rdquor ;, ajoute-t-il. Le système peut être appliqué à tous les types de légumes.

le déficit en eau qui souffre une grande partie du territoire et la concurrence croissante dans les usages de l’eau, obligent les rationalisation de l’utilisation du débit pour l’irrigation, modernisant les ouvrages et intégrant des systèmes d’irrigation plus performants.

En ce sens, une télésurveillance pilote de l’humidité du sol est en cours dans la Communauté valencienne. Dans la région d’El Marquesat, dans la province de Valence, un projet a été lancé pour améliorer la gestion d’une superficie d’environ 2 000 hectares avec une irrigation localisée préexistante.

Publication de la Generalitat Valenciana sur la culture hydroponique : https://agroambient.gva.es/documents/163228750/167772261/Cultivo+sin+suelo+de+hortalizas/bb39ab24-ef7c-4f51-82a7-ebf73e414e18

