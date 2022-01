L’agriculture naturelle à budget zéro pourrait entraîner une perte de rendement : Panel

Selon Rao, le comité ICAR a consulté plus de 1 400 revues scientifiques sur diverses méthodes de promotion de l’agriculture durable en plus d’interagir avec les agriculteurs qui ont affirmé avoir adopté le ZBNF dans sept États.

L’adoption à grande échelle de l’agriculture naturelle à budget zéro (ZBNF) – des pratiques agricoles qui excluent tous les intrants chimiques de synthèse et encouragent l’utilisation de la biomasse à la ferme – entraînerait une «réduction considérable» de la production de cultures agricoles, comprenant ainsi la sécurité alimentaire de l’Inde, selon un comité d’experts mis en place par le Conseil indien de la recherche agricole (ICAR) a déclaré.

L’ICAR avait mis en place le comité en 2019 pour valider empiriquement les résultats du ZBNF, qui a été promu par Subhash Palekar, basé au Maharashtra et la pratique agricole a été mentionnée dans deux discours budgétaires du ministre des Finances Nirmala Sitharaman en 2019-2020 et 2020-21, où elle l’a qualifié de » modèle innovant pour doubler le revenu des agriculteurs « . » Il y aurait une énorme perte de rendement si le ZBNF était adopté à grande échelle, ce qui pourrait compromettre la sécurité alimentaire de l’Inde « , V Praveen Rao, vice-chancelier, professeur Jayashankar Telangana State L’Université agricole, président du comité membre nommé par l’ICAR, a déclaré à FE.

Le comité est susceptible de soumettre son rapport bientôt. Tout en soulignant la nécessité de mener des essais sur le terrain à long terme sur le ZBNF, le comité de 16 membres composé d’agronomes et d’agriculteurs a suggéré que les futures recherches sur le ZBNF ne soient menées que dans les régions pluviales. au lieu des zones irriguées qui produisent la plus grande partie de la production agricole du pays.

Les agronomes disent qu’en raison de la révolution verte initiée au début des années 1970 par l’introduction de semences à haut rendement, l’application d’engrais chimiques et l’irrigation assurée, l’Inde est devenue l’un des plus grands producteurs de plusieurs cultures agricoles telles que le riz, le blé, les légumineuses et les graines oléagineuses. . Cependant, au cours des quatre dernières décennies environ, il y a eu une dégradation progressive de la santé des sols en raison de l’utilisation excessive d’engrais chimiques et de pesticides.

À la place du ZBNF, le comité ICAR a recommandé l’adoption d’un système de production intégré grâce à l’utilisation de pratiques agricoles telles que l’agriculture de conservation grâce à l’utilisation de fumier de ferme, les cultures intercalaires, la diversification des cultures et la gestion intégrée des éléments nutritifs pour améliorer la santé des sols. Selon Rao, le comité ICAR a parcouru plus de 1 400 revues scientifiques sur diverses méthodes de promotion de l’agriculture durable en plus d’interagir avec les agriculteurs qui ont affirmé avoir adopté le ZBNF dans sept États.

Le comité a couvert toutes les principales cultures telles que le riz, le blé, les légumineuses, le coton et les oléagineux dans leurs évaluations. De nombreux éléments de ZBNF tels que le nom de Beejamrit (enrobage microbien des graines), Jeewamrit (amplificateur microbien du sol), Waaphasa ( aération du sol), et Acchadana (paillage), etc., sont actuellement pratiqués dans le cadre de l’agriculture de conservation. À l’heure actuelle, Bhartiya Prakritik Krishi Padhati (BPKP), un sous-programme de Paramparagat Krishi Vikas Yojana (PKVY), est mis en œuvre par le ministère de l’agriculture et le bien-être des agriculteurs depuis 2020-2021, qui se concentre sur la promotion des pratiques autochtones traditionnelles, y compris le ZBNF.

Dans le cadre du BPKP, une superficie de 4,09 lakh hectares a été couverte. Le ministre de l’Agriculture Narendra Singh Tomar a récemment déclaré que la vision du Premier ministre Narendra Modi de minimiser la dépendance des agriculteurs à l’égard des intrants achetés via ZBNF qui réduit le coût de l’agriculture en s’appuyant sur les champs traditionnels- Les technologies basées sur l’amélioration de la santé des sols grâce à l’agriculture naturelle devraient être mises en œuvre. Pendant ce temps, l’ICAR a décidé de développer un programme en consultation avec les universités agricoles et les experts en la matière pour l’inclusion de ZBNF dans le programme aux niveaux du premier et du troisième cycle.

