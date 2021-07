DéFi

L’agriculture SLP s’avère très lucrative, tandis qu’Axie Infinity (AXS) a le ratio P/E le plus bas

Comme nous l’avons signalé il y a environ 10 jours, Axie Infinity a été l’un des très rares projets à générer des revenus positifs au milieu du marché ennuyeux latéral en cours.

Et, l’adoption de jeux pour gagner ne fait que monter en flèche.

Le projet NFT le plus populaire en ce moment est Axie Infinity, qui connaît une croissance record dans tous les domaines. L’intérêt pour le terme de recherche “Axie Infinity” sur Google Trend est également à son apogée, tandis que pour “NFT”, il est à la baisse après avoir atteint un sommet en mars.

L’un des meilleurs consommateurs de gaz de la blockchain Ethereum, Axie Infinity est en fait le revenu le plus élevé au cours des 30 derniers jours avec 49,1 millions de dollars, sans que personne ne se rapproche de PancakeSwap, le deuxième plus élevé gagne 12,5 millions de dollars, selon Terminal de jetons.

Quant à savoir si cela est durable, comme l’a noté Spartan Black pour le fonds de cryptographie The Spartan Group, “aucun des joueurs grand public ne connaît même Axie…”.

Le chiffre d’affaires du projet est en croissance grâce à l’accumulation de près de 500 000 utilisateurs actifs quotidiens (DAU).

Et cette croissance se reflète dans le token AXS, qui a augmenté de 3,425% YTD. Le prix AXS profite des gains et est en tête dans presque tous les délais jusqu’à présent cette année.

Tous les deux jours, AXS atteint un nouveau record historique ; le dernier a atteint aujourd’hui un peu plus de 21 $. Rien que ce mois-ci, l’actif cryptographique est en hausse de 275% alors que la plate-forme continue de gagner du terrain.

Si nous regardons le ratio cours/bénéfices, Axie a le plus bas parmi les Dapps les plus populaires.

Si le P/E d’Axie convergeait avec les ratios P/E moyens des applications Ethereum DeFi à grande capitalisation, le prix AXS en $ serait compris entre 70 et 80 $… pic.twitter.com/p5YORCfgbm – SpartanBlack (@SpartanBlack_1) 13 juillet 2021

Le jeton AXS a en fait été lancé par la société mère d’Axie, Sky Mavis, un studio vietnamien qui a levé 7,5 millions de dollars en mai pour le jeu avec des bailleurs de fonds, dont l’investisseur milliardaire et propriétaire de Dallas Mavericks, Mark Cuban, pour amorcer la croissance de l’entreprise.

Le jeu basé sur la blockchain utilise des jetons non fongibles (NFT) pour récompenser financièrement les joueurs sous la forme de Small Love Potions (SIP), qui peuvent ensuite être convertis en monnaie fiduciaire sur les échanges de crypto-monnaie.

Aux prix actuels, l’agriculture $SLP se situe au niveau des salaires des PHD et Masters… 100 SLP par jour depuis le mode aventure

– ne prend pas d’énergie 50 SLP de la quête quotidienne

– 10 victoires d’aventure

– 5 victoires en arène https://t.co/IOkb6BshSz pic.twitter.com/6xD6Ho8P3Z – Darren Lau (@Darrenlautf) 13 juillet 2021

Aux Philippines, le jeu est devenu extrêmement populaire, comme l’a partagé la société dans son court documentaire intitulé “Play-to-earn: NFT Gaming in the Philippines”, qui est sorti en mai.

Selon Dapp Radar, ces jeux décentralisés de jeu pour gagner dirigés par Axie Infinity qui atteignent les masses pourraient être la pièce manquante vers l’adoption massive de la technologie blockchain.

