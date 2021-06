Lagun Onak défend la tête face à Aurrera Ondarroa

11/06/2021 à 18:01 CEST

le Aurrera voyage ce samedi à Garmendipe se mesurer avec Lagun Onak dans leur dixième match de la deuxième phase de la troisième division, qui débutera à 18h00.

le Lagun Onak cherche à améliorer sa position dans le tournoi après avoir subi une défaite contre lui Balmaseda dans le match précédent par un résultat de 2-0. De plus, les locaux ont remporté huit des neuf matchs disputés jusqu’à présent dans la deuxième phase de la troisième division et accumulent un chiffre de 37 buts contre 35 en faveur.

Du côté des visiteurs, le Aurrera Ondarroa a obtenu une égalité à un contre Santurtzi, ajoutant un point dans le dernier match joué de la compétition, il essaiera donc de continuer à ajouter des points à son tableau de classement contre le Lagun Onak. À ce jour, sur les neuf matchs que l’équipe a disputés dans la deuxième phase de la troisième division, elle en a remporté quatre avec un bilan de 35 buts pour et 38 contre.

Concernant les résultats à domicile, le Lagun Onak Ils ont des statistiques de quatre victoires en quatre matchs à domicile, ce qui en fait une équipe très difficile à battre lorsqu’ils jouent à domicile. En tant que visiteur, le Aurrera Ondarroa ils ont gagné deux fois et fait match nul deux fois lors de leurs quatre matchs disputés, ce qui en fait une équipe qui a tendance à marquer des points à l’extérieur.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Garmendipe, en fait, les chiffres montrent deux défaites et quatre nuls en faveur de la Lagun Onak. De même, les locaux sont ceux qui ont gagné le plus de fois dans leur stade contre les AurreraEh bien, ils l’ont fait les trois dernières fois. Le dernier affrontement entre les Lagun Onak et le Aurrera Ce tournoi s’est joué en avril 2017 et s’est terminé sur un résultat de 1-0 en faveur des visiteurs.

En référence à la situation des deux équipes dans le tableau qualificatif de la deuxième phase de la troisième division, nous pouvons voir que le Lagun Onak ils devancent l’équipe visiteuse avec quatre points d’avance. le Lagun Onak Il est l’actuel leader de la deuxième phase de la troisième division et a accumulé jusqu’à présent un total de 39 points dans son casier. De leur côté, les visiteurs sont en quatrième position avec 35 points.