Lagun Onak gagne 0-2 dans le fief d’Aurrera Ondarroa

08/05/2021 à 20:14 CEST

le Lagun Onak joué et gagné 0-2 en tant que visiteur le match de samedi dernier au Zaldupe. le Aurrera Ondarroa Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier match contre le Santurtzi. De la part de l’équipe visiteuse, le Lagun Onak a gagné lors de leurs deux derniers matches de la compétition contre lui Balmaseda dans son stade et le Somorrostro à l’extérieur, 2-1 et 0-1 respectivement et a eu une séquence de quatre victoires consécutives. Après le tableau de bord, l’équipe des Ondarrés est cinquième, tandis que la Lagun Onak Il est troisième après la fin du match.

La première partie du duel a commencé de manière favorable pour lui. Lagun Onak, qui a profité du jeu pour ouvrir le score grâce à un but de Iker Olaizola peu de temps après le début du duel, en particulier à la minute 3, clôturant ainsi la première mi-temps avec le score de 0-1.

Après la moitié du duel, dans la deuxième période est venu le but de l’équipe visiteuse, qui a augmenté leur différence avec un but de Gonzalez près de la conclusion, en 89, mettant fin à la confrontation avec un résultat final de 0-2.

Dans le chapitre des changements, les acteurs du Aurrera qui sont entrés dans le jeu étaient Julen Fernandez, Jon Lejardi, Txus Oui Barruetabeña remplacer Josu Aldazabal, Depuis Luko, Jon Burgoa Oui Eñaut, tandis que les changements dans le Lagun Onak Ils étaient Gonzalez, Uranga Oui Erik, qui est entré pour remplacer Jakes, Otamendi Oui Kepa Goikoetxea.

Au cours des 90 minutes de la réunion, dix cartes au total ont été vues. Du Aurrera le jaune a été sanctionné Ander Laka, Depuis Luko Oui Badiola et avec du rouge à Depuis Luko (2 jaunes), tandis que l’équipe Azpeitiarra sanctionnait Bastida, Iker Olaizola, Jagoba, Jakes Oui Gonzalez avec un carton jaune et avec un carton rouge Jagoba (2 jaunes).

Avec ce résultat, le Aurrera reste avec 27 points et Lagun Onak Obtenez 30 points après avoir remporté le match.

Le prochain tour de la deuxième phase de la troisième division affrontera le Aurrera Ondarroa loin de chez lui contre lui Ariznabarra, Pendant ce temps, il Lagun Onak fera face dans son fief devant le Tolosa CF.

Fiche techniqueAurrera Ondarroa:San Miguel, Ander Laka, Jon Burgoa (Txus, min.64), Larrañaga, Joni, Barrenechea, Iker Urresti, Eñaut (Barruetabeña, min.72), Josu Aldazabal (Julen Fernandez, min.56), Etxebarria et De Luko ( Jon Lejardi, min.56)Lagun Onak:Bastida, Iván Castillo, Barquero, Otamendi (Uranga, min.83), Elustondo, Iker Olaizola, Kepa Goikoetxea (Erik, min.88), Jakes (Gonzalez, min.62), Amuchastegi, Jagoba et AitorStade:ZaldupeButs:Iker Olaizola (0-1, min. 3) et Gonzalez (0-2, min. 89)