Lagun Onak profite de la seconde période pour battre Somorrostro (2-1)

30/05/2021 à 10h18 CEST

le Lagun Onak a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 2-1 contre lui Somorrostro ce samedi dans le Garmendipe. le Lagun Onak Il est arrivé à la rencontre le moral renforcé après avoir remporté les deux derniers matchs de la compétition. Le plus récent était contre Urgatzi KK à la maison (0-2) et l’autre devant Tolosa CF dans son fief (4-1) et pour le moment il avait une séquence de sept victoires consécutives. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Somorrostro est venu de battre 3-0 à domicile à Santurtzi lors du dernier match joué. Avec cette défaite, le Somorrostro classé huitième à la fin de la partie, tandis que le Lagun Onak est le premier.

Au cours de la première période, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué, le résultat est donc resté à 0-0 pendant les 45 premières minutes.

La seconde mi-temps a commencé avec un visage pour l’équipe d’Azpeitiarra, qui a sorti son score avec un but de Passeur à la minute 54. Mais plus tard, l’équipe de Musco a égalisé au moyen d’un but de Ukerdi à la 62e minute, mais les locaux ont pris l’avantage grâce à un but de González peu avant la fin, plus précisément en 89, mettant ainsi fin au match avec le résultat de 2-1.

Dans le chapitre sur les changements, le Lagun Onak de Ander Avellaneda soulagé González, Jacques, Erik Oui Uranga pour Jagoba, Otamendi, Gereta Oui Kepa Goikoetxea, tandis que le technicien du Somorrostro, Ibón Etxebarrieta, a ordonné l’entrée de Pablo Coscolin Oui Cubero fournir Fano Oui Eneko Iriondo.

L’arbitre a montré un total de cinq cartons : un jaune au Lagun Onak (Iker) et trois à Somorrostro (Adrien Célador, Vellisca Oui Pablo Coscolin). De plus, il y avait un carton rouge, spécifiquement pour Jacques par l’équipe locale.

En ce moment, le Lagun Onak il reste 39 points et le Somorrostro avec 26 points.

Le lendemain le Lagun Onak sera mesuré avec le Balmaseda, tandis que l’équipe Musco jouera son match contre le Ariznabarra.

Fiche techniqueLagun Onak :Iker, Iván Castillo, Barquero, Gereta (Erik, min.78), Elustondo, Kepa Goikoetxea (Uranga, min.78), Amuchastegi, Iker Olaizola, Otamendi (Jakes, min.71), Jagoba (Gonzalez, min.65) et AitorSomorrostro :Tear, Adrián Celador, Txopi, Xabi Cortezón, Artabe, Eneko Iriondo (Cubero, min.59), Alday, Bilbao, Vellisca, Fano (Pablo Coscolin, min.59) et UkerdiStade:GarmendipeButs:Barquero (1-0, min. 54), Ukerdi (1-1, min. 62) et Gonzalez (2-1, min. 89)