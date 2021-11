Un membre reconnu d’un gang du Connecticut a plaidé coupable vendredi d’avoir joué un rôle dans une fusillade devant le perron d’un palais de justice de l’État. Les procureurs fédéraux disent Laheem « Heemie » Jones, 27 ans, de Bridgeport a admis avoir fait du racket et tenté de tuer dans le cadre d’une série de fusillades, dont une qui s’est produite en janvier 2000 devant la Cour supérieure de Bridgeport sur Golden Hill Street.

Jones a plaidé coupable après une journée de sélection du jury dans ce qui devait être un procès pénal lié à la fusillade au palais de justice et aux autres incidents, ont déclaré les procureurs. Il « est le dernier des huit accusés inculpés dans ce complot pour plaider coupable », ont-ils noté.

Un autre des prévenus, Destine Calderon, 26 ans, a plaidé coupable début octobre, a précédemment rapporté Law&Crime.

Près de deux douzaines de coups ont été tirés sur un véhicule à l’extérieur du palais de justice ; plusieurs des personnes qui ont été visées se sont enfuies dans le bâtiment judiciaire gardé pour demander de l’aide.

Les procureurs ont rappelé les événements chaotiques tout en annonçant le plaidoyer de Jones. La police de Bridgeport s’est précipitée sur les lieux après qu’une activation de Shot Spotter a détecté des coups de feu près du palais de justice. Un document de la Cour fédérale obtenu par Law&Crime a détaillé ce qui s’est passé ensuite :

Le 27 janvier 2020, vers 12 h 10, une séquence vidéo, obtenue à l’intérieur et à l’extérieur du palais de justice de l’État, montre Jaheim Warren et Trevon Wright, tous deux membres d’un gang de l’East End, sortent du palais de justice et marchent jusqu’à une Chevrolet Impala 2000 noire en attente, conduite par Khalil a entendu avec Jaffar Ali sur le siège passager avant. Juste au moment où Warren et Wright sont entrés dans le véhicule, la vidéo capture une Subaru Forester grise s’approchant de la voiture des victimes, tournée dans la direction opposée. La vidéo de surveillance montre des flashs de plusieurs armes à feu tirées depuis l’intérieur de la Subaru. Khalil Heard a été blessé par balle au dos, à l’épaule et au poignet ; Jaffar Ali a été écorché à la tête et touché au pouce gauche ; et Jaheim Warren a été écorché dans les côtes. Ces trois victimes ont réussi à se frayer un chemin jusqu’au palais de justice où elles ont été assistées par des commissaires judiciaires jusqu’à l’arrivée des ambulanciers et des policiers de Bridgeport. Trevon Wright, qui a reçu une balle dans la poitrine, est tombé au sol à l’extérieur de l’Impala et n’a pas pu bouger, car il était (et reste) paralysé à cause des coups de feu qu’il a subis. Le véhicule dans lequel les victimes étaient assises a subi environ 23 impacts de balles d’entrée dans la zone du côté conducteur et du pare-brise. Dix-huit douilles d’obus de deux armes à feu distinctes (une arme à feu de 9 millimètres et de calibre .40) ont été retrouvées sur les lieux du crime.

Le document judiciaire a continué à décrire les tentatives de sauvetage immédiates montées par les maréchaux judiciaires du Connecticut à proximité – les agents des forces de l’ordre chargés de garder les palais de justice dans l’État de Nutmeg :

Maréchal de la Magistrature Quinones Lorales occupait la porte d’entrée du palais de justice, filtrant les visiteurs à l’aide d’un détecteur de métaux lorsqu’elle a vu la fusillade avoir lieu. Malgré le fait qu’elle n’était pas armée, elle a couru vers les portes pour tirer les quatre ou cinq spectateurs gelés qui se trouvaient à l’extérieur en sécurité à l’intérieur du palais de justice. Khalil Heard s’est enfui de l’Impala et a trébuché dans le palais de justice, grièvement blessé, et Quinones devrait témoigner que Heard a dit qu’il ne pouvait pas respirer. Maréchal de la Magistrature Josué DeLeon, qui avait une formation médicale préalable, a vu du sang couler de la poitrine de Heard et s’est précipité à ses côtés, utilisant un gant en caoutchouc pour boucher le trou dans la poitrine de Heard afin d’éviter un poumon effondré. Ce faisant, il devrait témoigner qu’il a entendu Heard dire : « laissez-moi appeler ma sœur, je vais mourir ». Pendant ce temps, Warren gisait paralysé à côté de l’Impala lorsque le maréchal judiciaire non armé Adrianna Velez l’a repéré et a couru à son secours; Le maréchal judiciaire Kimberly Miller a également approché Wright et lui a apporté son aide. Le maréchal judiciaire Velez devrait témoigner que Wright lui a dit qu’il « avait l’impression que j’allais mourir » et « appelez ma mère et dites-lui que je l’aime ». Le maréchal judiciaire Miller devrait témoigner qu’en plus de demander aux maréchaux de Wright d’appeler sa mère, il lui a également demandé de lui tenir la main « avant que quelque chose d’autre ne m’arrive ».

Après l’incident déchirant au palais de justice, « Jones et d’autres ont tenté de détruire un véhicule utilisé lors de la fusillade en mettant i[t] en feu à Naugatuck après la fusillade », ont écrit les procureurs fédéraux dans un communiqué de presse annonçant le plaidoyer de culpabilité. « Jones apparaît également dans des vidéos YouTube et dans des publications sur les réseaux sociaux, où des armes à feu sont présentes, faisant la promotion [a] gang. »

« Selon des documents judiciaires et des déclarations faites au tribunal, le FBI, l’ATF, la DEA, le US Marshals Service et la police de Bridgeport ont enquêté sur plusieurs gangs basés à Bridgeport dont les membres sont impliqués dans le trafic de stupéfiants, le meurtre et d’autres actes de violence », les États-Unis Le ministère de la Justice a continué. « Jones a été membre des « Greene Homes Boyz » (« GHB/Hotz »), un gang basé dans le complexe résidentiel Charles F. Greene Homes à Bridgeport’s North End, dont les membres et associés distribuaient de l’héroïne, du crack, de la marijuana et pilules de percocet; commis de nombreux actes de violence contre des membres de gangs rivaux et d’autres personnes[;] et ont célébré leur conduite criminelle sur des sites Web de médias sociaux tels que Facebook et YouTube.

« Les membres et associés du GHB/Hotz ont également commis des actes d’intimidation et proféré des menaces pour dissuader les témoins potentiels de leurs crimes et pour protéger les membres et associés de gangs contre la détection et les poursuites par les autorités chargées de l’application des lois », ont écrit les autorités fédérales. «En plaidant coupable, Jones a admis qu’il était impliqué dans un trafic de drogue lié à un gang et que lui et d’autres ont tenté de tuer des membres et des associés du gang de l’East End lors d’une fusillade effrontée dans l’après-midi devant un palais de justice de Bridgeport le 27 janvier 2020 . «

La condamnation est prévue pour le 23 février 2022. Jones encourt un maximum de 30 ans de prison. Il est incarcéré depuis le 6 août 2020, ont indiqué les procureurs.

L’acte d’accusation original et certaines parties du dossier de la Cour fédérale sont ci-dessous :

