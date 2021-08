Laia Palau laisse son avenir en l’air

08/04/2021 à 17:46 CEST

.

Le joueur de l’équipe espagnole de basket-ball Laia Palaos a déclaré, après son élimination en quarts de finale des JO de Tokyo contre la France (64-67), que ça a été “un été cruel” avec cette défaite et celle qu’ils ont subie en quarts de finale de l’Eurobasket contre la Serbie.

“C’est un jour triste pour nous car cela a été un été cruel, nous avons perdu en quarts de finale, dans un match contre une équipe que nous savons nous a gagné plusieurs fois mais nous en avons gagné quelques-uns mais important, et ce n’était pas ce jour-là », a expliqué Palaos après le match à la Saitama Super Arena.

Le capitaine de l’équipe nationale a reconnu qu’ils n’avaient pas eu « la plus belle journée » au niveau de leur jeu mais que l’équipe a montré qu’elle savait « très bien faire les choses » et qu’elle pouvait « rivaliser avec tout le monde ». “Peut-être que ce n’était pas le merveilleux été que nous espérions mais je prédis un bon avenir pour le basket espagnol”, a-t-il ajouté.

L’athlète de 41 ans avait laissé entendre que ce serait son été dernier avec l’équipe nationale, mais demandé de laisser son avenir dans l’équipe nationale pour plus tard.

“Aujourd’hui est un jour où je sais ce qui va se passer et nous le savons tous mais je ne veux pas en parler aujourd’hui, j’annoncerai ce que je dois annoncer à un autre moment car aujourd’hui ma tête des émotions va exploserAujourd’hui est un jour pour être avec mes gens, avec l’équipe et mes collègues, nous allons passer cela au-delà de savoir si je continue à jouer ou non, et à le passer ensemble », a-t-il déclaré.

Quant à l’approche du parti, Palaos Il a dit que c’était “bien” et qu’ils savaient quitter la France à 67 points, mais a estimé que lorsqu’ils ont égalisé le duel à quatre minutes de la fin, ils ont manqué de plus de solidité.

“Quand vous vous en approchez et que vous les avez dans le jeu et que c’est la France, et vous savez qu’ils ont particulièrement peur de nous parce que nous les avons battus plusieurs fois, On aurait dû vivre ça comme une victoire d’être à 3 points de la France à 3 minutes. Là, peut-être qu’on a cette solidité à dire, on va recommencer, mais on a été très en retard, avec des options peu claires, des trébuchements et on n’a pas été avec fraîcheur et clarté dans les derniers instants”, a-t-il analysé.

Cependant, Les Palaos ont rappelé que l’Espagne n’avait perdu que trois points et avant l’actuel vice-champion d’Europe, tout comme à l’Eurobasket, ils sont tombés avec la Serbie, qui a fini par être championne. “Nous sommes là parmi les grands et nous serons à nouveau parmi les grands”, a-t-il conclu.