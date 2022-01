Laia Sanz : « Nous avons eu beaucoup de chance »

01/06/2022 à 19:22 CET

L’Espagnole Laia Sanz (Mini X-Raid), qui a terminé 28e de la cinquième étape du Dakar, disputée ce jeudi à Riyad, s’est dit « très chanceuse » car seule la voiture disposait des troisième et quatrième vitesses, après avoir cassé la boîte. de changements à 74 kilomètres de la ligne d’arrivée.

La panne mécanique de la voiture a marqué la cinquième étape pour le pilote catalan. « Nous n’avons pu engager aucun des quatre autres. Nous avons eu beaucoup de chance car cela nous arrive à l’intérieur du cordon dunaire et nous n’aurions pas pu en rester là& rdquor;, a déclaré le 20 fois champion du monde de moto tout-terrain.

Laia Sanz était mécontente de l’organisation en raison du format de départ des étapes: « Ce n’est pas juste qu’ils mettent devant ceux qui sont derrière dans l’ordre de départ. On ne comprend pas qu’avant, pour être une priorité, il fallait la gagner avec ses résultats et maintenant il y a beaucoup de priorités T1 qui sont ils ont payé pour entrer dans le championnat du monde. C’est une question de bon sens et de sécurité. «

Malgré le contretemps mécanique et les problèmes du départ, Laia Sanz et son copilote, l’Italien Maurizio Gerini, ont réussi à se débarrasser d’une bonne poignée de véhicules qui les ont précédés, et dans la seconde moitié de la spéciale, qui comptait 394 kilomètres chronométrés, ils ont gagné plus de positions et aspirent à être proches du top vingt.