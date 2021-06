Laia Sanz revient quatre ans plus tard dans le championnat du monde d’enduro avec la victoire

19/06/2021 à 22:51 CEST

L’Espagnol Laia Sanz de retour en championnat du monde d’enduro quatre ans plus tard et l’a fait avec un solide victoire dans la première course du Grand Prix du Portugal, dans laquelle elle a battu la Britannique Jane Daniels, championne actuelle, de 49,99 secondes, et mène le championnat.

Laia Sanz, qui a gagné il y a une semaine à son retour au Championnat du Monde de Trial, qui gagné treize fois, il a réitéré ce samedi le succès de l’EnduroGP Féminin, dont il est cinq fois champion et après quatre ans d’absence de cette compétition.

Le pilote de l’équipe KH-7, avec un GasGas EC 350F au sein de la structure ‘WP Eric Augé’, a remporté la première des deux courses qui composent l’épreuve d’ouverture de la saison, la Grand Prix du Portugal, qui se déroule à Marco de Canaveses, dans la région de Porto, rapporte l’équipe.

“Je ne m’attendais pas à gagner et moins avec cette marge, donc je suis très content. Je n’ai pas couru d’enduro depuis quatre ans et ce n’était pas facile. C’est aussi une course authentique, dur, avec des spéciaux longs et exigeants, et la partie du rallye avec beaucoup de cailloux & rdquor;, affirme le Catalan.

Déjà vendredi a remporté le Super test avec 10 secondes marge sur Daniels, deuxième. Et ce samedi, Sanz a mené la course du début à la fin. Il n’a renoncé qu’à la victoire partielle dans deux des sept spéciales disputées sur une distance totale de 120 kilomètres.

« J’ai rapidement accéléré le rythme, après une petite chute lors de la première spéciale du jour. Physiquement je ne suis pas encore à cent pour cent, mais j’ai pu finir sans problème. Le terrain était très bon, car hier il a plu et c’était parfait, avec juste ce qu’il faut d’humidité. Sinon, avec de la poussière ou plus d’eau, cela aurait été plus difficile. Voyons comment demain, car on dirait qu’il va pleuvoir“il expliqua.

Ce dimanche, la deuxième course de notation du week-end se déroulera sur la même piste.