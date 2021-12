Laia Sanz termine septième de sa première avec Mini en Arabie

12/11/2021

Le à 16:27 CET

A ses débuts avec Mini et trois semaines seulement après ses débuts sur quatre roues au Rallye Dakar 2022, Laia sanz et son copilote Maurizio Gerini ont terminé leur participation à la Rallye Ha’il , en Arabie Saoudite, en huitième position de la quatrième étape, à 7h39 du vainqueur Nasser Al-Attiyah, et ont terminé à la même place au classement général final. Un succès retentissant et un regain de moral pour Laia, qui après onze ans de course sur le Dakar en moto fait un pari risqué avec le passage à l’automobile.

Italien Maurizio Gerini, qui compte quatre éditions du Dakar à moto avec une 14e place (2019) comme meilleur résultat et une compétition sans assistance, a montré de bons rapports en tant que navigateur de Laia dans le désert saoudien, cadre où se déroulera le prochain Dakar et dans lequel le tandem a cumulé près de 1000 kilomètres de tournage. Le Catalan a connu des problèmes lors de la deuxième journée du rallye Ha’il, mais le bilan général est on ne peut plus positif.

De son côté, Nasser Al-Attiyah et son copilote Mathieu Baumel (Toyota) ont remporté la victoire en Saluer , remportant trois des quatre manches et terminant par plus de 20 minutes d’avantage à propos de e Dennis Krotov (Mini). Le Qatari a ainsi décroché son cinquième titre du Coupe du monde des rallyes tout-terrain.

Ha’il Rallye International. Classement final :

Nasser Al-Attiyah / Mathieu Baumel (Toyota) – 10:50:23 Dennis Krotov / Konstantin Zhiltsov (MINI) à 21:51 Sebastian Halpern / Bernardo Graude (MINI) à 28:44 Vladimir Vasilyev / Oleg Uperenko (BMW) à 29 :27 Lucio Álvarez / Armand Monleón (Toyota) à 35:08 Kuba Przygonski / Timo Gottschalk (MINI) à 48:15

8. Laia Sanz / Maurizio Gerini (MINI) à 1h 23:47