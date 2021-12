L’AICTE ordonne aux universitaires de ne pas participer à des conférences qui ne sont pas reconnues par le gouvernement indien

Cette décision intervient sur fond d’objection soulevée par le gouvernement chypriote auprès du ministère des Affaires étrangères (MEA) après la participation de quelques universitaires indiens à une conférence organisée dans la partie occupée de la République de Chypre.



Les membres du corps professoral des collèges d’ingénierie et techniques indiens ont été priés de ne pas participer à des conférences organisées par d’autres pays qui ne sont pas reconnus par le gouvernement indien, a annoncé le All India Council for Technical Education (AICTE).

Cette décision intervient sur fond d’objection soulevée par le gouvernement chypriote auprès du ministère des Affaires étrangères (MEA) après la participation de quelques universitaires indiens à une conférence organisée dans la partie occupée de la République de Chypre.

« Le ministère des Affaires étrangères a reçu une lettre du haut-commissariat de la République de Chypre partageant leurs préoccupations récemment après que de nombreux académiciens indiens aient participé à la 5e Conférence internationale sur les ressources naturelles et la gestion durable de l’environnement (8 au 12 novembre 2021) », Un responsable de l’AICTE a été cité dans PTI.

Selon les sources médiatiques, la conférence a été organisée en ligne par l’École de génie civil et environnemental de l’Université « illégale » du Nord-Est dans la partie occupée de la République de Chypre. Le responsable a également déclaré que le haut-commissariat avait exprimé de profondes inquiétudes concernant cette participation d’académiciens indiens à la conférence. « Toutes les institutions affiliées ont reçu l’ordre de ne pas autoriser leurs membres du corps professoral à participer à de telles conférences », a déclaré le responsable.

« Les institutions ont également été invitées à demander à leurs membres du corps professoral de ne participer à aucun événement organisé dans des États ou des pays non reconnus par le gouvernement indien », a ajouté le responsable, comme l’a rapporté l’agence de presse PTI.

Le ministère de l’Éducation, dans une pratique similaire plus tôt cette année, a demandé aux universités et aux professeurs indiens d’obtenir l’approbation préalable du ministère des Affaires étrangères pour organiser des conférences internationales en ligne centrées en particulier sur des «sujets sensibles», «la sécurité nationale» ou qui sont «clairement liés». aux affaires intérieures de l’Inde ». Les lignes directrices ont ensuite été révisées à ce sujet.

