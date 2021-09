L’aide à la visée de Halo Infinite fait à nouveau se disputer les fans

Capture d’écran : 343 industries

Comme une structure spatiale circulaire dotée du pouvoir de détruire toute vie sensible d’une simple pression sur un bouton, certaines choses se déroulent sans fin. C’est le cas de la discussion sur les fonctionnalités d’aide à la visée dans les jeux Halo. Chatter a démarré à la suite de la non-bêta du prochain Halo Infinite.

Tout a commencé lorsque Jake Lucky, le fondateur de la marque de swag Esports Closet, a posté un court clip du streamer Twitch Jeff Sheney s’éloignant de son clavier au milieu d’un match Halo Infinite. Sheney n’est clairement pas à son poste, mais vous pouvez voir le réticule de ciblage dans le jeu se déplacer de son propre gré, apparemment magnétisé par un adversaire spartiate. Pour certains, cela ressemblait sans ambiguïté à un cas d’aide à la visée trop zélée. Voir par vous-même:

La vidéo a depuis fait le tour des réseaux sociaux. Le tweet original de Lucky est largement cité-tweeté par les utilisateurs qui interpellent ceux qui préfèrent jouer à Halo avec un contrôleur plutôt qu’une configuration souris et clavier. Le contrôleur vise pour vous, la pensée va, alors c’est trop facile, newbs. Vos victoires ne comptent pas vraiment ! (Sheney aurait utilisé une souris et un clavier.)

Certains joueurs disent que l’aide à la visée doit être atténuée ou complètement supprimée de la série, en particulier pour les matchs de compétition. D’autres disent qu’il devrait rester. Bien sûr, il peut être judicieux de supprimer l’aide à la visée pour le meilleur des meilleurs, mais votre joueur moyen de Halo s’y fie, peut-être d’une manière qu’il ne réalise pas pleinement. C’est tout l’intérêt de Halo : vous faire sentir comme un super soldat de sept pieds de haut avec une précision aux yeux de faucon. Vous n’avez pas ce sentiment si vous manquez constamment des coups.

G/O Media peut toucher une commission

Des voix plus fortes dans l’espace semblent retarder le jugement jusqu’à ce que plus d’informations soient disponibles. Sur son flux spécifique à Halo, le site Web d’esports Dexerto s’est contenté de décrire le clip de Sheney comme “… intéressant”. Le joueur populaire de Halo Eric “Snip3down” Wrona a également fait circuler le clip, disant qu’il “va avoir besoin d’une explication”.

Eh bien, bonne nouvelle : il y a une très bonne raison pour laquelle l’aide à la visée s’est produite dans le match de Sheney, selon 343 Industries. Quinn DelHoyo, concepteur principal du bac à sable sur Halo Infinite, est intervenu pour clarifier ce qui se passe. Fondamentalement, lorsque vous contrôlez le jeu avec la souris et le clavier, il est éteint.

“Dans cet exemple, dès qu’un joueur touche sa souris, l’aide à la visée est instantanément désactivée”, a écrit DelHoyo sur Twitter. « Une fois que le mouvement de la souris s’arrête, il faut une demi-seconde pour se réactiver. Cela n’entre pas en vigueur pendant le jeu.

Alors voilà. L’aide à la visée ne vous rend pas meilleur à Halo. Tu es génial par tes propres mérites. Vas-y toi!

En plus, allez, nous avons déjà encerclé cet anneau. Les joueurs se sont plaints de l’aide à la visée en 2007, lorsque Halo 3 était à son apogée. Ils s’en sont plaints en 2021, lorsque la cote des refroidisseurs d’eau de Halo Infinite a augmenté à la suite de cette révélation multijoueur malade à l’E3. Ils s’en plaindront également en 2027, alors que nous jouerons tous encore à Halo Infinite, car certaines choses sont destinées à continuer pour l’éternité mathématique.

Halo Infinite, dont la sortie est prévue le 8 décembre sur Xbox One, Xbox Series X/S et PC, a subi plusieurs tests techniques destinés au public. Le premier s’est déroulé le week-end de l’épaule entre juillet et août, et a permis aux joueurs d’affronter des bots (qui étaient étonnamment humains). Ce week-end et le prochain, le développeur 343 Industries organise deux autres tests et permettra en fait aux humains de combattre d’autres humains, un contexte qui a alimenté toutes sortes de discussions autour de la bonne foi concurrentielle du jeu. Yay…