L’aide au crédit de la NSIC aux MPME pour l’approvisionnement en matières premières passe de 10 % à plus de 65 crores de roupies au cours de l’exercice 21

Crédit et financement pour les MPME : Le programme de financement des matières premières de l’organisme gouvernemental de promotion des MPME, la National Small Industries Corporation (NSIC) a fourni une aide d’une valeur de Rs 65,53 crore aux entrepreneurs SC/ST au cours de l’exercice 2020-21. Cela était en hausse de 10% par rapport à 59,50 crores de Rs au cours de l’exercice 20 et de 12,5% par rapport aux 58,23 crores de Rs au cours de l’exercice 19 malgré les défis liés à Covid. “Le NSIC fournit une assistance financière aux MPME dans le cadre de leur programme d’assistance aux matières premières (RMA) contre une garantie bancaire pour le paiement aux fournisseurs”, a déclaré lundi le ministre des MPME, Narayan Rane, partageant les données dans la Rajya Sabha. Selon le NSIC, le programme fournit un soutien au crédit jusqu’à 180 jours pour que les MPME puissent profiter de l’économie des achats tels que les achats en gros, les remises en espèces, etc.

«Nous avons 15 bureaux dédiés aux entrepreneurs SC/ST qui fournissent un soutien de la prise en main au marketing, etc., via une équipe dédiée. Nous nous sommes également engagés avec des banquiers à la retraite pour aider à accélérer le processus de crédit bancaire pour les entrepreneurs. Le programme fournit des matières premières à des prix abordables et compétitifs pour les MPME afin que le produit final soit également compétitif sur le marché. Nous agrégeons les exigences des MPME, puis négocions des remises en gros avec les fabricants qui sont répercutées sur les MPME », a déclaré Ravi Kumar, directeur général en chef du NSIC à Financial Express Online.

Les données sur le nombre de MPME soutenues dans le cadre du programme RMA n’ont pas pu être déterminées avec le NSIC.

Les MPME manufacturières ayant un certificat d’enregistrement Udyam ou un précédent mémorandum Udyog Aadhaar (UAM) peuvent demander le programme RMA, selon le NSIC. Une limite est sanctionnée pour l’achat de matériel à crédit en fonction des besoins en matières premières de l’unité, de sa situation financière et d’une garantie disponible de valeur équivalente sous forme de garantie bancaire. La limite pour une seule unité engagée dans la fabrication peut aller jusqu’à Rs 10 crore et Rs 6 crore par unité engagée dans des activités de service. Cependant, pour un groupe d’unités, la limite est de Rs 20 crore dans la fabrication et de Rs 15 crore dans les activités de service. La validité de la limite sanctionnée au titre du régime est d’un an renouvelable une année.

« Même pendant la période de Covid, nos bureaux extérieurs fonctionnaient. Nous facilitons également l’approvisionnement en matières premières, même pour des produits tels que des bouteilles d’oxygène, des réservoirs en acier inoxydable dans les secteurs de la santé et de la pharmacie, afin d’aider les MPME. Nous nous attendons désormais à une croissance de 15 % de l’aide offerte qui pourrait atteindre 20 % s’il n’y a pas de troisième vague de Covid », a ajouté Kumar.

Sur la base des données partagées par le ministre, le Karnataka a dirigé l’assistance de l’État dans le cadre du programme RMA au cours de l’exercice 21 avec 26,81 crore de Rs dans l’assistance fournie aux entrepreneurs SC / ST, suivi de 10,90 crore de Rs à Odisha, 9,09 crore de Rs à Maharashtra, Rs 8,42 crore en Assam, Rs 4,40 crore en Telangana, etc.

Selon une analyse de RedSeer, le marché indien du commerce de détail interentreprises (B2B) devrait croître à un TCAC de 10 %, passant de 714 milliards de dollars en FY19 à 1,3 billion de dollars en FY25 tandis que le segment B2B en ligne pourrait dépasser les 60 milliards de dollars. d’ici 2025. La marge du segment en ligne pourrait passer de 0 à 4 %, avec un potentiel presque doublé grâce aux achats directs auprès des marques, fournissant des services à valeur ajoutée tels que des solutions technologiques, du crédit, etc.

