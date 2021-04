L’aide du gouvernement aidera à la production de vaccins, dit Poonawalla

Au cours de la première semaine d’avril, Poonawalla avait demandé 3 000 crores de Rs au gouvernement pour augmenter la production de 70 millions de doses par mois à 100 millions de doses par mois en juin-juillet.

Le PDG du Serum Institute of India (SII), Adar Poonawalla, a remercié mardi le Premier ministre Narendra Modi et le ministre des Finances N Sitharaman pour l’aide financière annoncée aux fabricants de vaccins, et a déclaré que cela aiderait la production et la distribution de vaccins en Inde.

Le gouvernement a annoncé une aide de Rs 4 500 crore à SII et Bharat Biotech pour accélérer la production de vaccins. SII obtiendra Rs 3 000 crore par le biais d’un soutien au crédit, ce qui serait une avance pour les fournitures de vaccins jusqu’en juillet. Bharat Biotech obtiendra Rs 1 500 crore.

Au cours de la première semaine d’avril, Poonawalla avait demandé 3 000 crores de Rs au gouvernement pour augmenter la production de 70 millions de doses par mois à 100 millions de doses par mois en juin-juillet.

Il avait dit que le financement à court terme ne fonctionnerait pas pour SII. Ils recherchaient une subvention pure et simple du gouvernement pour remplacer les investissements réalisés jusqu’à présent et le sacrifice consenti pour détourner la capacité de fabriquer le vaccin Covid-19, avait-il déclaré.

SII a réalisé à elle seule des investissements initiaux de 270 millions de dollars et a reçu 300 millions de dollars de la Fondation Gates pour fabriquer le vaccin Covishield dans son usine de Pune, en lien avec AstraZeneca et l’Université d’Oxford.

Poonawalla a tweeté mardi: «Au nom de l’industrie des vaccins en Inde, je voudrais remercier et applaudir Shri @narendramodi ji, @nsitharaman ji, pour vos changements décisifs de politique et votre aide financière rapide qui aideront à la production et à la distribution de vaccins en Inde. “

