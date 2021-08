L’aide fédérale COVID pour les écoles pourrait ne pas atteindre les salles de classe ⋆ 10z viral

Les élèves utilisent des ordinateurs depuis des bureaux socialement éloignés lors d’une journée d’apprentissage hybride en personne à la Mount Vernon Community School à Alexandria, en Virginie, le 2 mars 2021. (Tom Brenner/.)

Pourtant, la moitié des largesses sans précédent du Congrès pour les secours scolaires COVID pourrait même ne pas être dépensée à cette fin.

La perturbation aveugle et sans précédent des écoles publiques américaines causée par COVID-19 a rencontré une réponse tout aussi aveugle et sans précédent du Congrès. Venant en trois vagues, dans deux projets de loi signés par le président Trump et un bien plus important, l’American Rescue Plan (ARP), signé par le président Biden, le financement de l’aide d’urgence aux écoles élémentaires et secondaires (ESSER) a totalisé près de 190 milliards de dollars, de loin le plus important investissement dans les écoles publiques jamais. Principalement annoncés comme une aide à la réouverture des écoles, et secondairement pour aider à se remettre des retombées d’une pandémie, les fonds ESSER sont venus avec peu de garde-fous sur la façon dont les districts scolaires pourraient les dépenser. Maintenant, alors que les reçus initiaux pour le financement ESSER arrivent après la première année scolaire pandémique complète, il semble probable que la moitié ou plus du financement fédéral de secours COVID pourrait finir par ne pas du tout aller au secours COVID.

La taille de l’ESSER, sa large application et son long délai ne permettent pas de dire précisément comment les fonds seront utilisés. Mais dans un nouveau rapport, j’utilise une équation simple pour fonder une approximation de ce que nous savons maintenant : ESSER = dépenses de réouverture + dépenses de récupération + le reste. Autrement dit, une partie des fonds ESSER ira à la réouverture des écoles, une autre partie ira à la reprise en cas de pandémie et le reste ira à d’autres utilisations non directement liées à la pandémie.

Alors, combien de fonds ESSER pourraient être consacrés à la réouverture ? En l’absence de comptabilité complète, les rapports de l’État sur les dépenses ESSER requis dans le cadre de l’ARP fournissent une première approximation. En moyenne, les 29 États qui ont déclaré que les dépenses ESSER des districts scolaires montrent que seulement 7 % de leur financement total ESSER avaient été retirés à la fin de l’année scolaire 2020-2021, lorsque presque tous les districts scolaires avaient rouvert pour l’apprentissage en personne. Bien sûr, il s’agit d’une estimation basse. Certains financements ESSER sont pris dans un décalage de déclaration entre les districts et les États, et davantage seront utilisés pour la réouverture cette année. Mais même avec ces mises en garde, il est prudent de supposer que les dépenses de réouverture représenteront 20 % du financement ESSER ou moins. Il reste 136 milliards de dollars sur 171 milliards de dollars.

Combien pour la récupération ? Les coûts de récupération sont plus difficiles à estimer, mais l’ARP exige qu’un minimum de 12 pour cent du financement ESSER du district aille directement à la récupération. Des dépenses substantielles plus importantes pourraient être consacrées aux efforts de rétablissement, grâce à des idées politiques populaires et coûteuses telles que des programmes de tutorat et des années scolaires et des journées scolaires prolongées. Cependant, les districts scolaires sont confrontés à la réalité que les programmes populaires parmi les imbéciles politiques ne semblent pas être populaires auprès des parents. Les données de l’enquête Understanding America de ce mois de mai ont montré une demande tiède parmi les parents pour des cours d’été, des cours particuliers ou des journées ou des années d’école prolongées. Les districts scolaires ne pourront pas dépenser une énorme quantité de fonds ESSER pour des programmes que les élèves n’utiliseront pas. En effet, les premiers examens des plans de district montrent que beaucoup n’affectent pas les dollars ESSER à de nouveaux programmes de relance agressifs. Les dépenses de récupération des districts dépasseront probablement le minimum de 22 milliards de dollars, ou 420 $ par élève, requis dans le cadre de l’ARP, mais la demande limitée de programmes de récupération coûteux signifie que les dépenses marginales de récupération seraient suffisantes, voire difficiles, au double de ce montant.

Pourquoi les dépenses de réouverture et de relance seraient-elles si faibles ? A la réouverture, l’explication pourrait être que le financement n’a jamais été un obstacle majeur. Une grande partie des districts ont passé la majeure partie de l’année dernière à offrir un enseignement en personne partiel ou complet, et l’ont fait sans épuiser même le premier cycle de financement ESSER. Une autre explication possible vient des défis auxquels les districts sont confrontés pour dépenser de l’argent ponctuel à cette échelle. Les dépenses les plus importantes pour les écoles proviennent des dépenses de personnel. Cependant, l’utilisation d’autant de fonds ESSER pour embaucher du personnel prépare les districts à une falaise fiscale, ce qui signifie que dans quelques années, ils devront compter avec des masses salariales beaucoup plus importantes même si l’argent fédéral ESSER se tarit. Il est responsable des districts pour éviter ces falaises fiscales. Mais, ironiquement, la structure de l’ESSER rend difficile de dépenser autant d’argent uniquement pour la reprise en cas de pandémie.

Pour revenir à mon équation, alors, si 20 pour cent vont à la réouverture, et même une estimation généreuse de 50 milliards de dollars, plus du double de l’exigence minimale de l’ARP, va à la récupération, ce qui laisse plus de la moitié du financement ESSER du district dans la partie restante du Équation de financement ESSER, à dépenser pour des raisons autres que la lutte contre la pandémie. Il n’est pas surprenant que le Congressional Budget Office ait estimé que les fonds d’aide à l’éducation COVID ne seront pas entièrement dépensés avant 2028.

Les largesses sans précédent du Congrès sur les secours scolaires COVID s’avéreront être une erreur. Les contribuables ont été informés que ces fonds étaient nécessaires pour que les écoles rouvrent et se remettent de la pandémie. En fait, le financement total ESSER, s’élevant à 1 475 $ par ménage américain, était probablement supérieur d’au moins 700 $ par ménage à ce qui était nécessaire.

Les dépenses irresponsables du Congrès placent désormais les districts scolaires dans une position sans précédent : au ras du financement fédéral et à la recherche de moyens responsables de l’utiliser. Qu’on le veuille ou non, il appartient aux districts scolaires publics, avec leurs antécédents inégaux en matière d’utilisation prudente d’injections majeures de fonds, de capitaliser sur les opportunités qui viennent avec un financement excessif de « allégement COVID ».

Nat Malkus est chercheur résident et directeur adjoint des études de politique éducative à l’American Enterprise Institute.

