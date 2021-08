L’AIGF nomme PK Misra président de l’Association des joueurs

Cette nomination est conforme à l’objectif de l’AIGF d’apporter de la transparence à l’industrie.

En tant que plus ancien organisme de l’industrie des jeux d’adresse en ligne, la All India Gaming Federation (AIGF) a nommé l’ancien haut fonctionnaire PK Misra au poste de président de l’« Association des joueurs (AIGF Advisory) ». L’Association des joueurs travaillera en étroite collaboration avec les parties prenantes membres de l’AIGF et le conseil d’administration pour surveiller l’éducation, la sensibilisation, la protection et le règlement des griefs de la communauté des jeux d’adresse en ligne.

« Une personne de la stature et de l’expérience de PK Misra sera en mesure de nous guider et d’apporter une plus grande concentration et efficacité dans nos efforts pour protéger les intérêts de millions de joueurs en ligne indiens. Ses conseils donneront une impulsion à l’industrie et assureront la transparence et la clarté soutenue de la politique », a déclaré Roland Landers, directeur général de l’AIGF.

Officier des services administratifs indiens de l’Uttar Pradesh (IAS) de la promotion 1976, PK Misra a occupé des postes clés dans la bureaucratie indienne, notamment celui de secrétaire à l’acier et de secrétaire du département du personnel et de la formation (DoPT). Il a également été secrétaire adjoint au ministère de la Défense et secrétaire adjoint et conseiller financier du ministère de l’Intérieur. « Au cours des dernières années, l’industrie indienne des jeux en ligne a devancé tous les autres secteurs de l’économie, avec une croissance de plus de 30 % par an, contribuant ainsi au recouvrement des impôts. C’est une industrie qui doit être nourrie tout en s’assurant que les joueurs vivent une expérience enrichissante et unique. Faire partie du panel consultatif de juges, de sportifs et d’intelligentsia, avec un accent particulier sur l’association des joueurs, est quelque chose que j’attends avec impatience. Je suis également très désireux de faire progresser la charte de l’AIGF et de veiller à ce que la croissance soit inclusive et suivie régulièrement », a déclaré PK Misra.

La All-India Gaming Federation prévoit également d’intégrer d’autres experts de l’industrie dans son giron et d’autres annonces similaires peuvent être attendues prochainement. Ceci est conforme à l’objectif affiché de l’AIGF d’apporter de la transparence à l’industrie et une plus grande visibilité pour sa nouvelle association, d’autant plus que l’industrie des jeux en ligne contribue de plus en plus à l’économie.

