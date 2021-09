L’AIGF nomme Sutanu Behuria au poste de président de la politique et de la planification, Rummy Chapter

Il a également été secrétaire au ministère des Affaires des minorités et à l’Autorité nationale de gestion des catastrophes, le ministère de l’Intérieur

All India Gaming Federation (AIGF) a annoncé l’intronisation de l’ancien haut fonctionnaire, Sutanu Behuria, en tant que président de la politique et de la planification, Rummy Chapter. Behuria a pris ses fonctions dans ce dernier avancement de position de sa longue carrière.

Behuria a joué un rôle intrinsèque dans la refonte des programmes politiques, de l’infrastructure, de l’informatique et de la structure des transactions en ligne de l’Inde. Il a donné des conseils sur la réglementation, les stratégies et continue de remodeler les segments de l’industrie en plein essor tout au long de leurs années de gestation et de formation. Il a également été secrétaire au ministère des Affaires des minorités et à l’Autorité nationale de gestion des catastrophes, le ministère de l’Intérieur. Il a également été secrétaire au Département des engrais et au Département des industries lourdes. Auparavant, il était co-secrétaire au ministère des Sports.

« Nous sommes ravis qu’une personne de l’illustre expérience de Sutanu Behuria nous aide à façonner les intérêts des près de 400 entreprises opérant dans l’espace de jeu en ligne du pays, renforçant ainsi la croissance de ce secteur en plein essor et garantissant à nos 350 millions de joueurs en ligne un accès transparent et expérience agréable. Sutanu nous aidera à tracer la voie à suivre pour garantir le maintien et l’accélération de la croissance de l’industrie. L’industrie des jeux en ligne transactionnels a atteint 1 milliard de dollars par an. Sutanu aidera à donner une impulsion à l’industrie et apportera une plus grande clarté sur les politiques et la législation », a déclaré Roland Landers, PDG d’AIGF.

« Cette mission est difficile, mais passionnante. L’industrie du jeu en ligne dépasse la plupart des autres secteurs de notre économie, avec une croissance de 30 % par an et une contribution significative aux recettes fiscales. Bien sûr, il y a ici des questions politiques complexes et j’espère contribuer à ce processus. Cela étant dit, les joueurs et les entreprises ont également besoin d’une expérience sûre et enrichissante, afin de réaliser leur besoin de croissance. J’ai hâte de faire partie du groupe consultatif de l’AIGF et je pense que leur charte catalysera une croissance inclusive », a ajouté Behuria.

