L’Aigle de Veracruz contre les Lions du Yucatán – Playoffs

Le Séries éliminatoires de la Ligue Mexicaine de Base-ball (LMB) 2021, où L’aigle de Veracruz Vs. les Lions de Yucatan visage dans le même aujourd’hui Samedi 7 août 2021, et ici vous pouvez écouter et voir Vivre les jouer à partir de 19h00 (19h00) dans l’Est des États-Unis et de 18h00 (18h00) au Mexique.

L’aigle de Veracruz

Le lanceur partant de la L’aigle de Veracruz sera Javier Solano

Lions du Yucatan

Le lanceur partant de la les Lions de Yucatan sera Yoanner Negrin

LMB 2021 Live : The Eagle of Veracruz Vs. Lions of Yucatán – Playoffs

