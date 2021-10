L’AIIB approuve un prêt de 356,67 millions de dollars pour la phase II du métro de Chennai

in

La Banque asiatique d’investissement dans l’infrastructure (AIIB) a approuvé un prêt de 356,67 millions de dollars pour soutenir l’expansion de Chennai Metro Rail (CMRL). Le projet comprend la construction d’un nouveau corridor de métro dans le cadre du développement de la phase II de CMRL.

Le corridor s’étendra du phare à l’est au contournement de Poonamalee à l’ouest pour assurer le transport multimodal à travers Chennai, offrant un accès intégré au train de banlieue, aux gares routières et à l’aéroport principal.

« Ce projet s’inscrit dans le mandat de l’AIIB de soutenir des infrastructures durables et de haute qualité. L’amélioration et l’intégration du secteur des transports à Chennai favoriseront davantage le commerce et la croissance économique », a déclaré DJ Pandian, vice-président de l’AIIB, opérations d’investissement.

L’expansion de la phase II concerne un réseau de 118,9 km avec 128 stations. Il se compose du corridor 3, de Madhavaram à Sipcot (45,8 km) ; Corridor 4, du phare à la rocade de Poonamalle (26,1 km); et le couloir 5, de Madhavaram à Sholinganallur (47 km). Le coût estimé du projet, qui devrait être achevé d’ici la fin de 2026, est de Rs 63 246 crore.

L’AIIB a déclaré que la conception et la construction du projet auront des caractéristiques respectueuses de l’environnement pour aider à réduire son empreinte carbone. En plus des panneaux solaires installés sur les toits des stations surélevées, le projet disposera d’espaces dédiés aux vélos et aux véhicules verts, ainsi que d’une signalétique de sensibilisation à l’environnement. Le projet intègre également des caractéristiques de résilience au changement climatique pour réduire sa vulnérabilité aux événements liés au climat.

L’AIIB a approuvé le financement de 28 projets en Inde, pour un montant total de 6,7 milliards de dollars. Les secteurs de l’énergie et des transports ont reçu le montant le plus élevé des financements de l’AIIB.

