L’AIIMS-Delhi reprend les admissions de routine des patients hospitalisés et les chirurgies électives

L’AIIMS de New Delhi a décidé de reprendre les hospitalisations de routine et les chirurgies électives dans ses services généraux et privés et dans tous ses centres avec effet immédiat, selon un arrêté de l’administration hospitalière.

L’ordonnance, rendue mercredi, indiquait que la décision avait été prise en vue d’une diminution du besoin d’hospitalisation des patients COVID-19 et compte tenu également de l’assouplissement du verrouillage par le gouvernement de Delhi.

Delhi a été durement touchée par une deuxième vague brutale de la pandémie de COVID-19, faisant chaque jour un grand nombre de morts, avec le récent problème de pénurie d’oxygène dans divers hôpitaux, ajoutant aux malheurs.

Cependant, le nombre de cas a montré une tendance à la baisse et le taux de positivité a également diminué au cours des derniers jours. Le nombre de décès par jour a également diminué ces derniers jours.

La capitale nationale a enregistré jeudi 10 décès supplémentaires dus au COVID-19 et 158 ​​nouveaux cas de maladie, tandis que le taux de positivité a chuté à 0,20%.

« Compte tenu de la diminution des besoins d’hospitalisation des patients COVID-19 et compte tenu également de l’assouplissement du couvre-feu total annoncé par le gouvernement de Delhi, il a été décidé que l’hospitalisation de routine, y compris les chirurgies électives dans les services généraux ainsi que dans les services privés de l’AIIMS L’hôpital et tous les centres, reprennent avec effet immédiat », indique l’ordonnance, rendue le 16 juin par le directeur médical.

L’AIIMS-Delhi avait décidé il y a quelques jours de reprendre les services OPD de manière progressive au plus tard le 18 juin, près de deux mois après la suspension des services.

Les chefs de tous les départements cliniques ont été invités à fournir quotidiennement un nombre proposé de nouveaux patients et de patients OPD de suivi qui doivent recevoir des rendez-vous en ligne ou par téléphone.

À partir de maintenant, l’enregistrement de l’OPD ne sera effectué que pour les patients ayant des rendez-vous en ligne ou par téléphone et une décision d’autoriser les enregistrements sans rendez-vous sera prise plus tard après avoir examiné la situation COVID-19, a déclaré une ordonnance émise mardi par le surintendant médical de l’AIIMS.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.