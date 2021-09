L’aile civile du Parti républicain a perdu le contrôle de son aile paramilitaire

– d’Alternet

Récemment, un rapport exclusif de . a affirmé que le FBI avait peu de preuves d’un seul complot global visant à renverser les élections du 6 janvier. L’histoire a donné le coup d’envoi à un jeu de téléphone égoïste par des droitiers qui transforment une dépêche déjà élimée en récits de plus en plus disculpatoires. Steve Bannon a déclaré qu’il s’agissait d’une “victoire massive” tandis que l’espoir républicain au Sénat, JD Vance, a tweeté: “Un autre récit s’effondre”. Ces lectures tendues du rapport ont abouti à l’étrange titre du Washington Examiner : « Le FBI confirme qu’il n’y a pas eu d’insurrection. »

En fait, le gouvernement a déjà découvert des complots de grande envergure pour attaquer le Capitole et arrêter la certification de l’élection. Il allègue que trois grands groupes paramilitaires – les Oath Keepers, The Proud Boys et les Three Percenters – ont conspiré dans leurs propres rangs pour commettre des violences afin de maintenir Donald Trump au pouvoir. En plus de comploter dans leurs propres rangs, ces groupes se seraient coordonnés les uns avec les autres. Le point soulevé par les sources anonymes de . était qu’il y avait encore peu de preuves que ces opérations paramilitaires faisaient partie d’un seul complot global orchestré par un leader « civil », comme le confident de Trump et le sale filou autoproclamé Roger Stone. Peut-être que les paramilitaires ont agi seuls. C’est une possibilité vraiment terrifiante étant donné qu’elle indiquerait que l’aile civile du Parti républicain a finalement perdu le contrôle de l’aile paramilitaire du parti.

Des membres et des associés de la milice Oath Keepers ont déjà plaidé coupables de complot visant à perturber la certification de l’élection, et de nombreux autres sont en train de se frayer un chemin devant les tribunaux pour des accusations similaires. Le gouvernement allègue une coordination étendue entre les Oath Keepers à l’approche du 6 janvier et une communication continue avec leur chef pendant qu’ils ont pris d’assaut le Capitole. Plusieurs Proud Boys ont également été inculpés de complot et d’autres infractions graves découlant de l’agression contre le Capitole. Le gouvernement allègue, et des médias indépendants le confirment, que des équipes de Oath Keepers et Proud Boys étaient à l’avant-garde de l’assaut contre le Capitole.

De plus, les trois groupes paramilitaires faisaient partie intégrante du mouvement Trumpist “Stop the Steal” qui a organisé une série de manifestations violentes pour intimider les responsables électoraux dans les États swing, cimenter le mythe de la fraude électorale, légitimer les contestations judiciaires frivoles de l’équipe Trump et radicaliser partisans. “Stop the Steal” avait un OM établi le 6 janvier: assiégez les fonctionnaires et tentez de les intimider pour qu’ils certifient le concours pour Trump sur la base d’allégations sauvages de fraude électorale et de la menace toujours présente de violence.

Il ne fait aucun doute que les architectes civils de “Stop the Steal” voulaient intimider les législateurs certifiant l’élection. L’organisateur Ali Alexander a expliqué que son plan était de mettre « une pression maximale » sur les législateurs dans le but de contraindre les représentants du GOP qu’ils n’avaient pas été en mesure de faire pression à rejoindre leur cause. “Si ils [certify the election], tout le monde peut deviner ce que moi et 500 000 autres ferons de ce bâtiment », a tweeté Alexander le 30 décembre. « 1776 est *toujours* une option » »

“Je veux entendre un énorme cri pour Enrique et les Proud Boys en ce moment”, a ordonné l’organisatrice de “Stop the Steal” Cindy Chafian à la foule rassemblée à Washington le 5 janvier à la veille de la certification de l’élection. Chafian a ensuite remercié les Oath Keepers, les Three Percenters et d’autres groupes paramilitaires en tant que héros méconnus. “Je suis fatigué que la gauche nous dise que nous ne pouvons pas en parler”, a déclaré Chafian.

Chafian faisait référence à Enrique Tarrio, le chef suprême des Proud Boys, qui devait prendre la parole lors du rassemblement, mais s’est retrouvé dans l’impossibilité d’y assister car il avait été arrêté deux jours plus tôt pour avoir brûlé un drapeau Black Lives Matter lors d’un précédent Rassemblement « Stop the Steal » à Washington. La conférencière de Chafian, Cordie Williams, a tonné que « Enrique est en prison en ce moment pour avoir brûlé un drapeau qui salit tout ce que nous défendons, cela me rend malade. »

Le slogan « Stop the Steal » a été inventé par Stone en 2016 et relancé par son protégé Ali Alexander pour transformer les mensonges sur la fraude électorale en une rage incandescente qu’il espérait exploiter pour maintenir Donald Trump au pouvoir. “‘Stop the Steal’ est une opération politique partisane hautement coordonnée visant à rassembler des théoriciens du complot, des milices, des groupes haineux et des partisans de Trump pour attaquer l’intégrité de notre élection”, Ben Decker, PDG et fondateur de Memetica, un cabinet de conseil en enquêtes numériques. , a déclaré à CNN en novembre 2020.

Alors que les votes étaient comptés, Alexander a organisé une série de manifestations armées et violentes dans des États swing visant à intimider les responsables électoraux des États. Les Oath Keepers ont assuré la sécurité des organisateurs de « Stop the Steal », y compris Stone. Les Proud Boys sont venus en force pour brutaliser les contre-manifestants et ont même organisé leur propre manifestation au domicile du sénateur américain Marco Rubio pour le forcer à ne pas certifier. Stone s’est adressé à la foule par haut-parleur.

Tarrio et d’autres Proud Boys de haut rang étaient si proches de Stone qu’ils ont été autorisés à publier sur ses comptes de médias sociaux. Stone a même été expulsé d’instagram pour ses liens avec les Proud Boys. Stone était tellement habitué à s’entourer de Proud Boys que The Daily Beast a proclamé les bagarreurs de rue néo-fascistes « l’armée personnelle de Roger Stone » en 2019.

Les relations de longue date de Stone et Alexander avec les paramilitaires sont des preuves circonstancielles alléchantes, mais la preuve tangible qu’eux-mêmes ou tout autre «civil» ont ordonné aux troupes de choc d’attaquer le Capitole reste insaisissable.

Stone et Alexander aiment se présenter comme des agents qualifiés avec beaucoup de contrôle, même s’ils nient la responsabilité de la violence qui tourbillonne autour d’eux. Mais si les sources de . sont correctes, elles brossent un tableau très différent : cette pierre, Alexander et tous leurs alliés et facilitateurs républicains sont des dupes inefficaces qui ont perdu le contrôle des forces toxiques qu’ils cherchaient à commander.

