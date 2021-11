L’aileron arrière de Lewis Hamilton a réussi les tests de Mercedes avec le triple de la force FIA

Mercedes dit qu’ils avaient déjà effectué les mêmes tests sur leur aileron arrière que la FIA a fait au Brésil mais avec le triple de la force – et cela a réussi.



Lewis Hamilton semblait s’être donné le départ parfait de son week-end de course en dominant les qualifications vendredi à Interlagos, mais à partir de là, le drame a vraiment commencé.

Après la fin de la Q3, la FIA s’est déclarée insatisfaite de l’aileron arrière de Hamilton, déterminant que le volet DRS avait dépassé l’écart maximal autorisé lorsqu’il était ouvert.

Le lendemain, Hamilton a été exclu du classement des qualifications, bien que les commissaires aient décidé que le problème était le résultat d’un problème plutôt que d’un acte de faute professionnelle de la part des septuples doubles champions.

Et s’exprimant lors du débriefing du Grand Prix de Sao Paulo de Mercedes, leur directeur technique Mike Elliott a révélé que l’aileron arrière avait réussi les propres tests de l’équipe avant ceux de la FIA, avec le triple de la force appliquée aux éléments en question.

Lorsqu’on lui a demandé d’expliquer exactement ce qui s’était passé avec l’aileron arrière de Hamilton, Elliott a déclaré : « La réponse simple est que nous avons échoué à un test que nous devions réussir. C’est en fait un peu plus nuancé que cela.

« Dans les règlements, il y a deux choses – il y a les règlements techniques, qui sont les règles que nous devons adopter, et puis il y a des choses qui sont des directives techniques et elles sont émises par la FIA et en général des explications sur la façon dont ils vont contrôler ces règlements.

« Dans ce cas, vous avez le plan principal de l’aile arrière et vous avez un volet. Et il y a une règle qui stipule qu’il y a un écart minimum entre ces ailes et un écart maximum lorsque le DRS s’ouvre, et cet écart maximum est de 85 mm. Et c’est écrit dans ces règlements et c’est quelque chose que nous avons en fait adopté.

« L’aile n’était pas à plus de 85 mm, ou le volet n’était pas à plus de 85 mm du bord de fuite. La réalité était que nous n’avions pas adopté la directive technique.

« Alors, quelle est la différence ? Eh bien, dans les directives techniques, ils spécifient comment cette mesure sera prise et ce qu’ils disent, c’est que nous devons passer un test où ils poussent un cylindre de 85 mm de diamètre dans cet espace et ils doivent être capables de le pousser avec une force minimale. de 10 newtons. Et la réalité est que, alors que nous avons réussi cela sur la majorité de la durée, il y avait un petit endroit où nous n’avons pas réussi ce test.

« Maintenant, juste pour mettre cela en perspective, nous essayons évidemment de nous assurer que nos voitures sont légales à tout moment. Nous ne voulons pas prendre ce genre de pénalités, donc ce que nous faisons, c’est que nous testons ces ailes en T&D (test et développement) et dans ces tests, nous faisons exactement les mêmes tests mais avec une force beaucoup plus élevée, 30 newtons, et nous passe.

« Nous testons également ces ailes lorsque nous arrivons sur la piste, donc un mercredi matin ou un jeudi matin, nous passons toutes ces séries de tests et encore une fois cette aile a réussi. Et nous savons aussi que l’aile est passée à plusieurs reprises lors de courses précédentes.

Les équipes se préparent maintenant pour le Grand Prix du Qatar, mais Elliott a révélé que l’aileron arrière qui a échoué est toujours avec la FIA, ils n’ont donc pas encore trouvé la cause de l’échec.

« Pour une raison que nous ne comprenons pas encore, nous avons eu une sorte de problème de fiabilité, qu’il s’agisse de dommages sur la piste, ou de quelque chose à perdre. Nous devons encore le savoir car cette aile est en train d’être emballée et en quelque sorte scellée par la FIA », a-t-il confirmé.