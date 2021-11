Mercedes a déclaré que son aileron arrière était « solide comme un roc » suite à l’introduction d’un nouveau test par la FIA.

Les ailes arrière ont été à l’honneur dès le début de la campagne 2021 lorsque Mercedes a affirmé Taureaux rouges fléchir l’aile ‘limbo’ était illégal.

Plus récemment, Max Verstappen L’équipe a fait part de ses inquiétudes au sujet de l’aile Mercedes, Christian Horner attirant l’attention sur les « marques de pointage » vues sur ses plaques d’extrémité au Brésil et menaçant de protester.

Ils pensent que l’aile est la principale raison de l’amélioration de la vitesse en ligne droite de la W12 au cours des dernières manches et ont eu des discussions régulières avec la FIA tout en essayant de rassembler des preuves pour prouver que leurs inquiétudes ne sont pas infondées.

La FIA a réagi aux soupçons de Horner and co en introduisant un nouveau test au Grand Prix du Qatar et au-delà, ce qui a « ravi » le directeur de l’équipe.

« Nous sommes vraiment ravis de voir qu’ils [the FIA] ont introduit une mission d’enquête ici », a-t-il déclaré à Sky F1.

« Après les qualifications, ils vont tester ces ailes.

« Il y aura un test de traction vers le bas à l’arrière de l’aile, donc effectivement, une quantité de charge sera ajoutée à l’arrière de l’aile.

« Je pense que ce sera plus de 20 kilos, je pense que vous seriez probablement plus proche, réparti sur l’aile, ça va probablement être 70/80 kilos et ça va monter en puissance par étapes.

« Ainsi, vous pourrez mesurer la déviation. C’est formidable que la FIA soit proactive, elle l’examine.

Le test s’est déroulé comme prévu au Qatar, la pale principale de l’aileron arrière étant abaissée à deux endroits avec 35 kilogrammes chacun.

Et selon Mercedes, leur voiture l’a dépassée sans aucun problème.

« L’aile était solide comme un roc. Vous auriez pu y accrocher 100 kilos », a déclaré une source de l’équipe allemande. Sport automobile automobile.

« Peut-être que Red Bull demandera 105 kilogrammes la prochaine fois. »

Red Bull a affirmé que ses rivaux avaient échangé les ailes arrière samedi, d’où la raison pour laquelle ils ont réussi le test, et ont déclaré que le W12 était plus lent en ligne droite par la suite.

La source de Mercedes a catégoriquement nié cette affirmation, déclarant simplement qu’ils n’avaient « pas été échangés ».