L’ailier anglais Jadon Sancho peut “exploiter” l’Allemagne lors du choc de l’Euro 2020, déclare Marcus Rashford

Le duo devrait être coéquipier pour United la saison prochaine (Photo: .)

Marcus Rashford a déclaré que son coéquipier anglais Jadon Sancho pouvait utiliser sa connaissance approfondie de l’équipe allemande pour “exploiter” l’équipe de Joachim Low mardi.

Les Trois Lions affronteront les Allemands à Wembley en huitièmes de finale de l’Euro 2020, le vainqueur de l’affrontement affrontant l’Ukraine ou la Suède en quarts de finale.

Sancho n’a fait qu’une brève apparition de remplaçant jusqu’à présent dans le tournoi malgré sa belle seconde moitié de saison pour le Borussia Dortmund.



Sancho a à peine figuré pour les Three Lions à l’Euro 2020 (Photo: .)

Le joueur de 21 ans a marqué 16 buts et enregistré 20 passes décisives en Bundesliga la saison dernière, mais n’a pas été en mesure de devancer Phil Foden, Bukayo Saka et Raheem Sterling pour l’Angleterre cet été.

Un avantage qu’il a sur ses coéquipiers pour l’affrontement de mardi est qu’il aurait affronté de nombreux joueurs allemands au niveau des clubs.

Et Rashford, qui n’a pas encore commencé à l’Euro 2020, a fait pencher Sancho pour avoir un grand impact contre l’Allemagne.

Lorsqu’on lui a demandé si Sancho pourrait être un atout clé pour l’épreuve de force de mardi, Rashford a déclaré à ESPN: ” D’une certaine manière, oui parce qu’il a beaucoup joué au football contre eux, plus que le reste d’entre nous.

“Je suis sûr qu’il connaît les joueurs, leurs caractéristiques, leurs forces et leurs faiblesses et c’est certainement quelqu’un qui peut les exploiter.

“Si une chose ne fonctionne pas tout à fait, nous avons une grande opportunité de changer les choses et de nous adapter dans le jeu.

« L’adaptabilité est l’une des plus grandes compétences du football et il y a beaucoup de moments dans un jeu où vous devez changer ou ajuster légèrement quelque chose pour blesser vos adversaires.

“Le fait qu’il ait beaucoup joué contre eux, il les a aussi beaucoup blessés, ce sera un facteur important pour nous.”

Sancho semble être sur le point de sceller enfin son transfert de Dortmund à Old Trafford après des années de spéculation concernant le transfert.

Un accord formel sur un accord d’une valeur d’environ 77,5 millions de livres sterling devrait être conclu cette semaine.

