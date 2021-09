L’ailier annule le spectacle en raison de plusieurs cas de Covid 19

AILIER a annoncé qu’il avait annulé son spectacle ce soir (dimanche 5 septembre) à Sauk Rapids, Minnesota en raison de membres de la tournée ayant contracté COVID-19.

Le groupe a publié la déclaration suivante à ce sujet : “Malheureusement, pendant que nous pratiquions CDC et protocoles COVID-19 recommandés localement en tournée, les membres de notre groupe de tournée ont été testés positifs pour COVID-19. Heureusement, tout le monde a été vacciné et n’a donc présenté que des symptômes bénins. Cependant, pour la sécurité de notre groupe, des membres de l’équipe, du personnel de la salle et des fans, nous devons annuler notre spectacle à Sauk Rapids, MN ce soir. CHAMBRE À FEU jouera à la place et nous souhaitons à tous un excellent spectacle ! Merci à tous pour votre soutien et nous nous excusons auprès des fans que nous ne verrons pas. J’ai hâte d’être de retour quand tout le monde pourra le faire en toute sécurité. Être prudent!”

AILIER a récemment passé du temps à enregistrer son septième album studio. Le disque, qui est provisoirement attendu l’année prochaine, sera la suite de celui de 2014. “Des jours meilleurs arrivent”.

En décembre dernier, AILIER guitariste Plage de Reb dit au Podcast 213Rock que lui et le leader Kip Ailier avait “écrit environ sept chansons pour le nouvel album. Ça sonne bien”, a-t-il déclaré. “Son AILIER — des riffs lourds avec de grosses voix. Des chansons très accrocheuses et des trucs très heavy — très progressifs.”

Un mois plus tôt, plage dit au “Pat’s Soundbytes Unplugged” podcast que lui et Kip avait rassemblé des idées pour 11 morceaux pour AILIERest le prochain album, mais ça Kip ” en a jeté six, en disant que cela doit être comme le premier BOSTON enregistrer où chaque chanson est indéniable. Et il veut juste que ce soit progressif et qu’il n’ait jamais été dur auparavant”, a-t-il déclaré. “Je lui ai apporté ces riffs qui ne sont que des riffs rock directs, et il a dit : ‘Je sais déjà quels seront les trois prochains accords après avoir entendu trois accords.

“Nous recherchons quelque chose de pop et des trucs à chanter mais des riffs cool, lourds et progressifs – un peu comme [2009’s] ‘Karma’, ” Reb expliqué. “C’est ce que nous visons.”

Au printemps 2020, AILIER artistes, amis et fans invités — y compris Alice Cooper et les membres de SCORPION, COEUR D’ACIER et GARANTIR – chanter avec “Des jours meilleurs arrivent”, la chanson titre du sixième album studio du groupe. Un clip officiel de la nouvelle version de la chanson a été rendu disponible fin avril.

AILIER formé à la fin des années 1980 et a connu un succès immédiat avec sa sortie éponyme en 1988. L’album a engendré les singles à succès “Dix-sept” et “En route pour un chagrin” et atteint le statut de vente de platine. “Ailier” est également resté sur le palmarès du Billboard 200 pendant plus de 60 semaines, où il a culminé au 21e rang. Leur prochain album, “Au coeur des jeunes”, a également obtenu le statut de platine derrière les singles “Je ne peux pas obtenir Enuff” et “À des miles”. Le changement de climat musical du milieu des années 90, aggravé par le ridicule non provoqué sur MTVest populaire “Beavis et Butthead” spectacle, a conduit le groupe à faire une pause en 1994. En 2001, AILIER réuni et n’a pas regardé en arrière depuis. Kip a également obtenu un 2016 Grammy nomination pour l’album classique “CF Kip Winger : Conversations avec Nijinsky”, enregistré avec le Orchestre du Ballet de San Francisco.



Publié par Winger le dimanche 5 septembre 2021

