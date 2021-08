L’ailier d’Arsenal Willian suscite l’intérêt des Corinthians

L’attaquant d’Arsenal Willian pourrait être sur le point de quitter le club. Le Brésilien de 33 ans pourrait être sur le point de faire un retour dans son pays d’origine. Selon Fabrizio Romano, l’équipe brésilienne des Corinthians a fait une offre officielle pour Willian. Il appartient désormais à l’ancien international brésilien de rejoindre ou non le club.

Après avoir rejoint Arsenal l’été dernier, l’ancien international brésilien n’est plus que l’ombre de lui-même. Inscrivant un seul but en 37 matches pour les Gunners, le Brésilien est tombé en disgrâce aux Emirats. Il semble maintenant qu’Arsenal soit prêt et disposé à réduire ses pertes un an seulement après avoir signé le Brésilien.

Corinthians lance une offre pour l’attaquant d’Arsenal Willian

Le Brésilien préfère rester en Europe

Selon le rapport, un obstacle pourrait être le désir de Willian de rester en Europe.

Après avoir quitté le Brésil pour l’Europe à l’été 2007, le joueur de 33 ans a passé les 14 dernières années sur le continent. Encore plus impressionnant est le fait que Willian ait joué au football en Ligue des champions pendant toutes ces années, sauf trois.

Même dans les années qui ont précédé son déménagement aux Emirats, Willian était un habitué de l’équipe de Chelsea en Ligue des champions. Au cours de sa carrière, Willian a disputé un total de 75 apparitions en Ligue des champions. En plus de ce total, le Brésilien a également disputé 45 matches dans d’autres compétitions continentales de l’UEFA. Compte tenu de ce parcours impressionnant, il est compréhensible que le Brésilien veuille continuer à jouer au plus haut niveau du football européen.

Willian : un vrai talent offensif

À tout cela s’ajoute la carrière nationale extrêmement impressionnante de Willian. Willian a commencé sa carrière en club européen en marquant 37 buts et en enregistrant 63 passes décisives au Shaktar Donetsk. Après un court passage avec le club russe Anzhi Makhachkala, le Brésilien a rejoint le géant de la Premier League Chelsea.

S’améliorant encore plus pendant son séjour dans l’ouest de Londres, Willian est devenu l’un des joueurs les plus fiables des Blues. Au cours de sa course de près de sept ans avec Chelsea, Willian a fait plus de 300 apparitions pour les Blues, marquant 63 fois tout en ajoutant 62 passes décisives. Pendant ce temps, il est également devenu un habitué de l’équipe nationale brésilienne.

Compte tenu de l’histoire de succès de Willian, il semble certain que le Brésilien attirera un certain intérêt européen. Cependant, étant donné la possibilité de rentrer chez lui au Brésil, le joueur de 33 ans pourrait choisir de mettre fin à sa carrière à domicile avec les Corinthians.

Photo principale

Intégrer à partir de .