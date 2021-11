L’ailier de Chelsea Callum Hudson-Odoi pensait que la demande de Thomas Tuchel était « une blague »

Callum Hudson-Odoi dit qu’il a été choqué lorsqu’on lui a demandé de jouer en tant qu’ailier pour Chelsea (.)

Callum Hudson-Odoi admet qu’il pensait que Thomas Tuchel plaisantait lorsqu’il lui a demandé de jouer en tant qu’ailier pour Chelsea.

Tuchel a remplacé Frank Lampard en tant que manager en janvier et a immédiatement cherché à consolider la défense de Chelsea en utilisant trois défenseurs centraux.

Hudson-Odoi avait joué à divers postes d’attaque depuis qu’il a fait son entrée dans la première équipe de Chelsea, mais Tuchel a choisi d’utiliser le joueur de 21 ans dans un rôle plus défensif au cours de ses premiers mois à Stamford Bridge.

Tuchel a par la suite admis que sa demande était injuste envers Hudson-Odoi, et l’ailier se dit surpris par la demande de son manager.

« Quand le manager est arrivé pour la première fois et qu’il m’a dit de jouer à l’arrière, j’étais juste un peu sous le choc », a déclaré Hudson-Odoi à talkSPORT.

‘Je pensais que c’était une blague.

Callum Hudson-Odoi a été dans une forme impressionnante pour Chelsea ces dernières semaines (.)

« Évidemment, quand j’ai joué là-bas, c’était différent. Cela convenait un peu à mon jeu à ce moment-là et je pense qu’il est entré et qu’il a donné la liberté et les instructions à l’équipe sur la façon dont il veut que tout le monde joue et ce qu’il veut de l’équipe pour essayer de gagner des matchs.

«Il sait ce qu’il veut gagner et nous aussi. Nous jouons donc aussi dur que possible et au meilleur niveau possible pour évidemment gagner chaque match.

«Quand il est arrivé, il nous a donné cette motivation supplémentaire, ce courage supplémentaire et cette poussée pour savoir que, quoi qu’il en soit, il va nous pousser à notre niveau le plus difficile parce qu’il veut le meilleur de nous.

« C’est vraiment une bonne chose de savoir qu’il arrive avec la motivation et la détermination d’essayer de gagner des matchs et de remporter des trophées.

« Nous allons continuer à pousser jusqu’à ce que nous atteignions notre objectif principal. »

