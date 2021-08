L’ailier de Chelsea Kenedy rejoint Flamengo pour un prêt d’une saison

19/08/2021 à 15h22 CEST La deuxième jour de LaLiga Smartbank 2021/2022 est sur le point de commencer. La pause estivale est définitivement terminée et la deuxième catégorie du football espagnol promet d’être tout aussi déchirante que la saison dernière. Quoi qu’il en soit, en ce deuxième jour Tenerife et le Sporting de Gijón s’affronteront au […] More