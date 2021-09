L’ailier de Manchester United Jadon Sancho est un “changeur de jeu” qui doit avoir plus de temps avant d’être jugé, a déclaré talkSPORT

La star de Manchester United, Jadon Sancho, est un “changeur de jeu” qui a besoin de plus de temps avant d’être jugé pour ses performances.

Sancho n’a pas encore inscrit de but ou de passe décisive pour les Red Devils en deux départs et trois apparitions de remplaçant en Premier League depuis son transfert de 73 millions de livres sterling de Dortmund.

Sancho est venu à Man United avec de grandes attentes

Il n’a pas réussi à faire son apparition sur le banc lors de la défaite 1-0 de son équipe à domicile contre Aston Villa, ce qui a suscité des questions de la part des fans.

Et l’expert de la Bundesliga Kevin Hatchard, qui a beaucoup regardé l’ailier pendant son séjour en Allemagne, est convaincu que l’international anglais sera bon.

Il a déclaré à talkSPORT : « Si la question est : ‘Combien de temps lui donnez-vous ?’, je suggérerais plus que fin septembre.

“Je pense que ce qui se passera automatiquement, c’est que les gens diront:” Eh bien, tout va très bien en Bundesliga mais vous venez en Premier League… “

Sancho ne le fait pas à sa manière à Old Trafford

Les statistiques du Borussia Dortmund de Jadon Sancho

2017-18 | Jeux: 12 Buts: 1 Aides: 4

2018-19 | Jeux: 34 Buts: 12 Aides: 18

2019-20 | Jeux: 32 Buts: 17 Aides: 17

2020-21 | Jeux: 26 Buts: 8 Aides: 12

« Regardez, le niveau est-il plus élevé en Premier League ? Oui, probablement, je pense que c’est juste à dire. Leur football est-il radicalement différent ? Non.

« Jadon Sancho n’est-il soudainement pas un bon joueur parce qu’il est passé en Premier League ? Non. C’est un gars qui a un talent incroyable, qui a un grand sens de la passe, qui a un grand sang-froid dans les situations d’attaque, et je l’ai vu changer de jeu.

.

Sancho était presque imparable à Dortmund

«Je l’ai aussi vu avoir des sorts où il n’a pas très bien joué et il a joué quatre ou cinq matchs et vous vous dites:« Qu’est-ce qui se passe avec Jadon Sancho?

« Et que se passe-t-il toujours avec lui ? Il revient et il organise une série de six, sept ou huit matchs où il est absolument injouable et il marque des buts et aide partout.

En 104 matchs de Bundesliga pour Dortmund, Sancho a marqué 38 buts et fourni 51 passes décisives.

.

Mason Greenwood est actuellement le choix préféré de l’OIe Gunnar Solskjaer à l’aile

Cependant, lors de sa première saison au club, il n’a marqué qu’une seule fois en 12 matchs.

Certes, Sancho n’avait que 17 ans à l’époque et, maintenant, c’est un joueur expérimenté, mais Hatchard insiste sur le fait qu’il a toutes les qualités pour faire de lui un joueur de premier plan en Premier League.

“Il apporte de l’imprévisibilité, il apporte un peu de facteur X”, a ajouté Hatchard.

«C’est un artiste et je pense que nous oublions parfois que c’est censé être un divertissement, et c’est quelqu’un qui fait tomber la mâchoire quand il est en forme.

.

Solskjaer est sous pression à Man Utd

«Quand il est confiant, il peut ridiculiser les défenseurs, il peut contourner les gens.

Il a ajouté : « Je sais à quel point il est talentueux. Je sais combien il veut bien faire.

“Il voit cela comme une grande opportunité pour lui d’obtenir une place régulière dans l’équipe d’Angleterre, et cela pourrait prendre un peu de temps.”

Sélecteur talkSPORT

Jouez à talkSPORT Selector et vous pourriez gagner beaucoup d’argent

Gagnez une part de 25 000 £+ Choisissez une équipe de Premier League à gagner chaque semaine Les inscriptions coûtent 10 £ 18+, veuillez jouer de manière responsable, gambleaware.org

Inscrivez-vous ici