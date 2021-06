L’ailier français Ousmane Dembele exclu du reste de l’Euro 2020 en raison d’une blessure

Dembele contraint contre la Hongrie (Photo: .)

Ousmane Dembele s’est retiré de l’équipe de France après qu’il a été confirmé qu’une blessure au genou qu’il a contractée contre la Hongrie le mettrait à l’écart jusqu’à trois semaines.

L’ailier de Barcelone a fait deux apparitions sur le banc jusqu’à présent à l’Euro 2020, remplaçant Adrien Rabiot à l’heure de jeu contre la Hongrie avec Les Blues poursuivant un vainqueur samedi.

Le joueur de 24 ans a été remplacé lui-même après 87 minutes après avoir reçu un coup qui a maintenant mis fin à son tournoi.

Un communiqué de la Fédération française de football a déclaré: “Ousmane Dembele a subi une radiographie à l’hôpital de Budapest dimanche soir.

«Le temps de récupération est incompatible avec son maintien dans l’équipe. Après avoir discuté avec le joueur et (médecin de l’équipe) Franck le Gall, (l’entraîneur) Didier Deschamps a reconnu qu’Ousmane Dembele est exclu pour le reste du tournoi.’



Deschamps sans l’une de ses options préférées sur le banc (Photo: .)

Didier Deschamps a déclaré samedi : « Il a pris un coup.

«Nous pensons que c’est le tendon du genou. Il a continué mais a ensuite traversé le ballon et a estimé que ce n’était pas tout à fait correct. Nous espérons que ce n’est qu’un coup, mais nous n’en saurons plus avant les jours suivants.

La France mène actuellement le Groupe F d’un seul point avant une énorme dernière soirée de matches mercredi.

Les Blues affrontent le Portugal avec l’Allemagne en action contre la Hongrie avec seulement trois points séparant les quatre équipes.

