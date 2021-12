L’ailier sous le feu de retour dans le cadre de Chelsea après que le «clown» Vahid Halilhodzic reste ferme

Chelsea pourra faire appel aux services de Hakim Ziyech le mois prochain après que l’ailier a été omis de l’équipe du Maroc pour la Coupe d’Afrique des Nations.

Le joueur de 28 ans a disputé 40 matches internationaux à ce jour après avoir fait ses débuts en octobre 2015. Né aux Pays-Bas, l’ancien as de l’Ajax a à l’origine joué son football international pour les Néerlandais. Il a représenté Oranje au niveau des moins de 20 ans et des moins de 21 ans avant d’opter pour son allégeance aux Africains.

Et il a certainement apporté une contribution révélatrice aux Lions de l’Atlas, marquant 17 buts. Cependant, l’ex-star du FC Twente n’ajoutera pas à ce décompte lors du prochain événement phare.

Il a eu une brouille très publique avec le sélectionneur marocain Vahid Halilhodzic au cours de l’été. Et il semble que le couple n’ait pas réglé ses différends.

Ziyech n’a été sélectionné pour aucun des six éliminatoires du Maroc pour la Coupe du monde. Halilhodzic a accusé le milieu de terrain de s’être présenté en retard pour le devoir international, entre autres.

« Le comportement de Ziyech lors des deux derniers matches n’était pas celui d’un joueur de l’équipe nationale », avait-il déclaré à l’époque, selon The Sun. «En tant que leader de l’équipe, il doit être un modèle positif… il est arrivé en retard, puis a même refusé de travailler.

«Pour moi, l’équipe nationale passe avant tout. Personne ne peut le prendre en otage. Pour la première fois de ma carrière, j’ai vu un comportement qui me déçoit.

Ziyech a répondu sur Instagram en écrivant : « La prochaine fois que vous parlerez, DITES LA VÉRITÉ ALORS… !!! ».

L’emoji de clown qui l’accompagnait ne s’est pas très bien passé, mais la défaite du Maroc est le gain de Chelsea.

Ziyech disponible mais des doutes subsistent sur l’avenir

Le défi pour le titre de Chelsea a bégayé au cours des dernières semaines. Une défaite contre West Ham et deux nuls ont vu les Blues perdre six points de retard sur Manchester City.

Ensuite, un voyage dans les West Midlands le lendemain de Noël pour affronter Aston Villa. Ziyech devrait être disponible mais son L’avenir à long terme de Stamford Bridge est en jeu.

N’ayant pas répondu aux attentes, il a été lié à une sortie de l’ouest de Londres. Le Borussia Dortmund, l’AC Milan et Barcelone ont tous été mentionnés comme prétendants.

Mais un rapport publié plus tôt dans la semaine suggérait qu’il peu probable de partir dans la fenêtre d’hiver. Mécontent de son temps de jeu, l’homme de Dronten serait de plus en plus frustré par la vie à Chelsea.

Il a débuté six fois en 10 matches de Premier League en 2021-2022. Thomas Tuchel a toutefois choisi de l’utiliser en Ligue des champions, avec cinq apparitions en phase de groupes.

