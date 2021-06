L’aimant le plus puissant du monde est prêt ! Voici tout sur ITER Tokamak

Ce schéma montre le solénoïde central terminé (colonne bleue/jaune) au centre du tokamak ITER. Le solénoïde central conduira le courant de plasma qui rend la fusion possible. Le plasma de fusion confiné est la zone rose à l’intérieur du tokamak. (Source de la photo : ITER américain.)

Après une décennie de conception et de fabrication, General Atomics est prêt à expédier le premier module du solénoïde central, l’aimant le plus puissant au monde. Il deviendra un élément central d’ITER, une machine qui reproduit la puissance de fusion du Soleil. ITER est construit dans le sud de la France par 35 pays partenaires.

Le scientifique de renommée mondiale, le Dr Vivek Lall, directeur général de General Atomics Global Corporation, avait déclaré plus tôt cette année en février 2021 à Financial Express Online que « le projet ITER (International Nuclear Fusion Research and Engineering) reste dans les délais pour commencer ses opérations en 2025, ce qui est une réalisation remarquable compte tenu de l’impact de la pandémie mondiale. Cette année, la construction du site a dépassé la barre des 70 % et l’assemblage du dispositif ITER lui-même a commencé, en utilisant des composants fabriqués et fournis par les pays membres.

Il y a eu de grands progrès cette année malgré COVID avec une étape majeure qui peut avoir un impact sur le monde.

Dans une interview exclusive, John Smith, General Atomics, directeur de l’ingénierie et des projets, parle des complexités du projet avec Huma Siddiqui.

Voici des extraits :

Pouvez-vous s’il vous plaît préciser quelle est la mission d’ITER et le rôle global de GA dans celle-ci ?

ITER est une collaboration internationale dont la mission est de prouver la faisabilité fondamentale de la fusion en tant que source d’énergie à grande échelle et sans carbone. La campagne expérimentale qui sera menée à ITER est cruciale pour faire avancer la science de la fusion et préparer la voie aux centrales à fusion de demain.

Cette photo montre l’installation du premier aimant supraconducteur, Poloidal Field Coil #6, dans la fosse à tokamak du chantier ITER. Le solénoïde central sera monté au centre après l’assemblage de la chambre à vide. (Source de la photo : Organisation ITER._

GA est impliquée dans le développement de l’énergie de fusion depuis plus de 50 ans et continue de soutenir la science de la fusion avec l’exploitation de la plus grande expérience de fusion des États-Unis, la DIII-D National Fusion Facility, pour le ministère de l’Énergie des États-Unis. de la science.

GA soutient principalement ITER par la fabrication du solénoïde central. Cependant, GA développe également une gamme d’autres technologies et composants pour ITER. Ceux-ci comprennent des composants de ligne de transmission hyperfréquence à haute puissance, trois systèmes de diagnostic avancés, un logiciel de contrôle du plasma en temps réel et des méthodes pour empêcher l’effondrement incontrôlé des plasmas ITER.

On lit que le solénoïde central est expédié en France. Pouvez-vous décrire pourquoi il s’agit d’une étape importante et les capacités techniques impliquées.

Le solénoïde central est souvent appelé « coeur battant » d’ITER car il joue un rôle essentiel dans le confinement et le chauffage du plasma de fusion à l’intérieur du tokamak ITER. C’est l’un des projets les plus importants dans lesquels General Atomics a été impliqué, non seulement en raison de l’échelle du processus de fabrication, mais aussi en raison de son impact sur l’avenir énergétique mondial. GA travaille depuis 10 ans au développement de la fabrication et des procédés nécessaires à la réalisation de ce premier module.

Le module Central Solenoid, le premier des sept, sera expédié de San Diego vers un port de Houston sur un tracteur semi-remorque surdimensionné à 24 essieux. Comme pour toute opération de transport lourd, l’expédition est coordonnée avec les autorités locales et fédérales pour assurer la sécurité et réduire l’impact sur le trafic local. Le module sera chargé sur un navire pour être transporté vers un port près de Marseille, France. De là, il sera transporté le long du même itinéraire que de nombreux autres grands composants ITER du monde entier.

Veuillez décrire la complexité d’un projet multinational mondial comme celui-ci et comment il est coordonné.

Il ne fait aucun doute qu’ITER est la collaboration scientifique la plus complexe de l’histoire. La conception, l’ingénierie et la construction d’ITER ont nécessité une étroite collaboration mondiale de milliers de scientifiques et d’ingénieurs du monde entier. Cet effort sans précédent a été rendu possible par l’engagement des 35 pays membres à atteindre l’énergie de fusion et leur compréhension de son importance.

Les pays membres d’ITER partagent les coûts de construction, d’exploitation et de démantèlement du projet, et partagent également les données expérimentales et la propriété intellectuelle générées par ITER. Les membres versent en fait relativement peu de contributions monétaires directes. Au lieu de cela, 90 pour cent des contributions sont sous la forme de composants, de systèmes ou de bâtiments achevés.

Pouvez-vous décrire pour nos lecteurs la fusion en quelques mots et pourquoi le rôle de GA est essentiel pour l’avenir des besoins énergétiques mondiaux ?

La fusion est le même processus qui alimente le soleil et les étoiles. Une petite quantité de deutérium et de tritium (hydrogène) gazeux est injectée dans une grande chambre à vide en forme de beignet, appelée tokamak. L’hydrogène est chauffé jusqu’à ce qu’il devienne un plasma ionisé. Des aimants supraconducteurs géants, intégrés au tokamak, confinent et façonnent le plasma ionisé, le maintenant éloigné des parois métalliques. Lorsque le plasma est suffisamment chauffé et contenu par le champ magnétique (environ 150 millions de degrés Celsius), la fusion de l’hydrogène se produit. Dans ces réactions de fusion, une infime quantité de masse est convertie en une énorme quantité d’énergie. Le liquide de refroidissement circulant dans les parois du tokamak reçoit la chaleur et l’énergie est convertie en vapeur comme dans un réacteur à fission commercial où cette vapeur entraîne des turbines pour produire de l’électricité.

La fusion est l’une des rares options potentielles pour la production d’énergie sans carbone à grande échelle, et GA est très fière de faire partie de ce projet historique. Alors que le monde passe aux sources d’énergie renouvelables comme l’éolien et le solaire, une génération de charge de base continue sera nécessaire pour un réseau sécurisé. Fusion offre une ressource sûre, propre et toujours active qui ne produit pas d’émissions ni de déchets à longue durée de vie. ITER est une étape majeure dans cette direction qui démontrera la physique et la technologie sur la voie des centrales à fusion.

