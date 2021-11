L’aimer ou le détester ? Le dernier ballon d’hiver sur le thème des super-héros de la Premier League divise l’opinion

Inspiré par les super-héros de la bande dessinée et l’icône du pop art Roy Lichtenstein, Nike a sorti le dernier ballon d’hiver de Premier League.

Mais à l’ère du chauffage par le sol, une boule d’un jaune criard est-elle vraiment nécessaire ? Ou les fans devraient-ils apprécier le thème détaillé inspiré des super-héros dédié aux personnages héroïques du football ?

TWITTER / @PROD_SOCCER / NIKE

Le nouveau ballon d’hiver de la Premier League arbore un superbe design inspiré des super-héros

Alors que le #PL dévoile le tout nouveau bal d’hiver inspiré des super-héros de cette saison, revenez sur trois beautés au fil des ans… 😍⚽️ pic.twitter.com/Z8ozhTwqAo – talkSPORT EDGE (@talkSPORTEDGE) 1er novembre 2021

Voici comment les fans ont réagi au ballon accrocheur…

Certains ont adoré

C’est une beauté pic.twitter.com/FhHWEVwJTm – Alexander Dack (@alexanderdack) 1er novembre 2021

C’est le ballon qu’ils utilisent en Premier League cet hiver. Je suis obsédé par les ballons de football utilisés au fil des ans. C’est certainement le plus grand. Vous le verrez vers la fin de ce mois 😍 pic.twitter.com/t0hl4u0OMJ – Dave Downie (@daviddownie17) 1er novembre 2021

Je vais en quelque sorte acheter ce nouveau beau ballon d’hiver de première ligue, mais ça va faire payer mon portefeuille 💀 – cincausaac newton (@haresh2608) 1er novembre 2021

Mais pour certains, ce n’était pas tout à fait leur tasse de thé.

Le nouveau ballon d’hiver de Premier League. ⚽️❄ On dirait que si les Simpson sont sortis sous une presse hydraulique pic.twitter.com/bctNMEG2Oz – Charlie ⚒ (@CH4RLIEKN0TT) 1er novembre 2021

Nouveau ballon d’hiver de Premier League révélé avec un design « comme un gobstopper géant » https://t.co/qwmBkukunS – Sun Sport (@SunSport) 1er novembre 2021

Hmm ce ballon d’hiver de Premier League pourrait pousser sur moi je ne sais pas – 👑Qiqa Maqubela🔑👑 (@maqubela_qiqa) 1er novembre 2021

Le nouveau ballon de première division d’hiver a l’air absolument terrible. – Brooks Brazeau (@BrooksBrazeau) 1er novembre 2021

On ne sait pas quand le ballon Nike sera utilisé pour la première fois dans les matchs de Premier League, mais il pourrait faire ses débuts ce week-end dans le derby de Manchester entre Manchester United et Man City – EN DIRECT et EXCLUSIF sur talkSPORT.