L’AIMIM fera ses débuts au Rajasthan et se présentera aux élections législatives de 2023 : Asaduddin Owaisi

Owaisi a déclaré que ceux qui persécutent les musulmans sous le règne du BJP ne devraient pas oublier que le parti du safran ne durera pas éternellement au pouvoir et que les musulmans n’oublieront jamais l’oppression à laquelle ils ont été soumis.

Après avoir fait sentir sa présence dans le Bihar, le Gujarat, l’Uttar Pradesh et le Bengale occidental, l’All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen (AIMIM) a décidé de faire ses débuts politiques au Rajasthan également. S’adressant aux médias à Jaipur aujourd’hui, le chef de l’AIMIM et député d’Hyderabad, Asaduddin Owaisi, a déclaré qu’il avait décidé de lancer son parti dans l’État et de contester les prochaines élections législatives.

« Nous avons décidé de lancer notre fête au Rajasthan dans un à deux mois. Puisque nous lançons le parti dans l’État, nous nous présenterons certainement aux prochaines élections à l’Assemblée », a déclaré Owaisi.

Owaisi a déclaré qu’il est actuellement occupé par les élections de l’Uttar Pradesh et que le parti sera bientôt lancé au Rajasthan.

Interrogé sur son tweet concernant Chandragupta et Alexander, Owaisi a déclaré que les gens devraient chercher sa réponse auprès de Yogi Adityanath. On peut se rappeler qu’en réaction à la remarque de Yogi Adityanath selon laquelle Alexandre avait perdu contre Chandragupta Maurya dans une guerre, Owaisi avait dit : « Hindutva est une fausse usine à histoire. Chandragupta et Alexander ne se sont jamais rencontrés pendant la guerre. C’est encore un autre exemple de la raison pour laquelle nous avons besoin d’un bon système d’éducation publique. En l’absence de bonnes écoles, Baba-log arrive à inventer des faits selon sa convenance. Baba ne valorise pas l’éducation et cela se voit », avait-il dit.

Hindutva est une fausse fabrique d’histoire. Chandragupta et Alexander ne se sont jamais rencontrés pendant la guerre. C’est encore un autre exemple de la raison pour laquelle nous avons besoin d’un bon système d’éducation publique. En l’absence de bonnes écoles, Baba-log arrive à inventer des faits selon sa convenance. Baba ne valorise pas l’éducation et cela se voit https://t.co/nFWqvoRZLy – Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) 14 novembre 2021

« Comme l’histoire est déformée ! L’histoire n’a pas qualifié Chandragupta Maurya de grand. Qui a-t-il appelé grand? Celui qui a perdu contre lui. Ils appellent Alexandre le grand. La nation a été trompée. Mais les historiens sont silencieux à ce sujet », avait déclaré Yogi Adityanath, CM de l’Uttar Pradesh, en s’adressant à « Samajik Pratinidhi Sammelan » à Lucknow.

वालो! रखो, @BJP4India में नहीं रहने वाली और हम पर हुए ज़ुल्म वाले हैं। – बैरिस्टर @asadowaisi https://t.co/Ag1ibTK98k – AIMIM (@aimim_national) 15 novembre 2021

S’adressant au BJP alors qu’il s’adressait à un rassemblement dans l’Uttar Pradesh, Owaisi a déclaré que ceux qui persécutent les musulmans sous le règne du BJP ne devraient pas oublier que le parti du safran ne durera pas éternellement au pouvoir et que les musulmans n’oublieront jamais l’oppression dont ils ont été victimes. . L’AIMIM avait annoncé contester 100 sièges dans l’assemblée de 403 sièges de l’Uttar Pradesh.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.