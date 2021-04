L’air intérieur: est-il aussi sûr que nous le supposons?

L’Enquête nationale sur les tendances de l’activité humaine suggère que les gens passent près de 90% de leur temps à l’intérieur.

Par le Dr Pratima Singh, Udhaya Kumar V et Reghu Ram R

Comme beaucoup d’entre nous sont obligés de passer plus de temps à l’intérieur en raison des politiques de travail à domicile et des salles de classe numériques, il est important de prendre la qualité de l’air à l’intérieur de nos maisons plus au sérieux qu’auparavant. Selon la fiche d’information de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la pollution de l’air intérieur est l’une des principales causes des maladies respiratoires et des décès prématurés dans les pays en développement, contribuant à près de 40 décès par an. Dans la plupart des cas, le coupable est la matière particulaire 2,5 (PM2,5) – de minuscules polluants invisibles qui pendent dans l’air pendant une longue période et sont plusieurs fois plus petits que le diamètre des cheveux humains. Les PM2,5 peuvent s’installer profondément dans les poumons, provoquant des maladies respiratoires et même le cancer.

À l’échelle mondiale, l’OMS estime qu’environ 300 millions de personnes utilisent des combustibles solides tels que le bois de chauffage, les déchets agricoles, le charbon de bois, le charbon et les gâteaux de bouse pour cuisiner et se chauffer. Les femmes, les nourrissons et les personnes âgées sont particulièrement touchés par les émissions intérieures et l’exposition aux polluants, notamment les PM2,5 et le monoxyde de carbone (un gaz toxique qui peut endommager définitivement le cerveau et le cœur). Être exposé à des polluants dans un environnement intérieur est encore plus nocif car les zones fermées maintiennent ces particules piégées, ce qui entraîne des densités plus élevées. Selon le rapport State of Global Air 2020 du Health Effects Institute, 61% de la population indienne est exposée à la pollution de l’air domestique par les combustibles solides.

Orientation politique et défis

Selon les estimations du ministère du Pétrole et du Gaz naturel, les programmes du gouvernement central ont permis l’accès au GPL à 97,4% des ménages indiens. Cependant, selon le India Energy Outlook 2021 de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), près de la moitié de la population indienne dépend toujours de la biomasse. Un audit de performance réalisé par le contrôleur et auditeur général (CAG) de l’Inde révèle également qu’environ un quart des bénéficiaires du PMUY utilisent à la fois du GPL et des carburants souillés. Plusieurs facteurs, y compris la disponibilité facile des combustibles solides, l’indisponibilité des centres de remplissage de GPL dans les zones rurales, entre autres, affectent la prise de décision des gens, avec le prix élevé des bouteilles en tête de liste.

La voie à suivre

La vulgarisation des bouteilles de GPL et des cuisinières électriques devrait être au cœur de la stratégie de réduction de la pollution de l’air intérieur résultant de la cuisson. Subventionner davantage les bouteilles de GPL pour les communautés vulnérables, tout en plafonnant le nombre de bouteilles distribuées par an pourrait être une option. Bien que cela alourdirait considérablement le fardeau financier du gouvernement, les avantages potentiels pour la santé d’une réduction de la pollution atmosphérique pourraient en valoir la peine.

Actuellement, les cuisinières à induction ne représentent que 1% de la demande d’énergie de cuisson selon les Perspectives énergétiques de l’Inde 2021 de l’AIE. Cela pourrait être dû à des facteurs tels que les pannes d’électricité intermittentes, la nécessité d’investir dans des ustensiles de cuisine compatibles avec l’induction, et la facilité et la familiarité de appareils de cuisson traditionnels.

Le gouvernement devrait également examiner et adopter d’autres modèles axés sur les poêles à haut rendement énergétique et sans fumée. Une analyse publiée dans Energy for Sustainable Development en 2018 indique que la Chine et l’Éthiopie ont effectivement adopté respectivement les cuisinières à biomasse comprimée à faibles émissions et les cuisinières propres à l’éthanol. L’amélioration de la ventilation des poêles existants est un autre aspect à encourager. Selon un article publié dans le Journal of the National Cancer Institute en 2002, une simple modification de conception combinant des poêles à hotte et des cheminées a réduit l’incidence du cancer de 40% à Xuanwei, en Chine. Cela souligne l’importance de la ventilation pour éloigner les polluants de l’air intérieur.

Ainsi, des interventions efficaces doivent être menées aux niveaux comportemental, technique et politique pour réduire la pollution de l’air intérieur en Inde. Cela pourrait bien commencer par une prise de conscience accrue de la qualité de l’air que nous respirons et de ses effets sur notre bien-être.

Les auteurs travaillent avec le Center for Study of Science, Technology & Policy (CSTEP), un groupe de réflexion basé sur la recherche. Les opinions exprimées sont les leurs.

